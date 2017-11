Fãs de 'Harry Potter' tentam quebrar recorde fantasiados como o bruxo

Fãs de Harry Potter se juntaram em uma convenção na cidade de Monterrey, no México, no último domingo, 5, para tentar quebrar o recorde de mais pessoas fantasiadas como o protagonista da série.

A organização do evento chamou até representantes do Guinness, o livro dos recordes, para acompanhar a tentativa, mas o grupo ficou longe do recorde atual de 676 pessoas. De acordo com a imprensa mexicana, que acompanhou o evento, somente cerca de 300 fantasiados compareceram para a tentativa.

O recorde atual foi estabelecido no Reino Unido em junho deste ano, quando vários fãs fantasiados do personagem se juntaram na cidade de Bolton para comemorar o aniversário de 20 anos da franquia.