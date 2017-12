Fãs comemoram discografia do Rouge nos serviços de streaming

Desde as primeiras horas desta sexta-feira, dia 1º, a discografia do Rouge foi disponibilizada no Spotify e no Deezer. O grupo, que recentemente realizou shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, disponibilizou as músicas após firmar contrato com a gravadora Sony Music.

Os fãs saudosos ficaram muito felizes pela novidade, já que agora será muito mais fácil encontrar músicas como "Ragatanga", "Não Dá Pra Resistir", "Brilha La Luna" e "Blá Blá Blá". Muitos deles estão comemorando a novidades nas redes sociais. "Bom dia para quem acordou se sentindo em 2002", escreveu uma usuária do Twitter.