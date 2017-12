Fãs acreditam que nova parceria entre Anitta e J Balvin será música-tema da Copa

Há algumas semanas, Anitta divulgou alguns detalhes sobre a próxima parceria que fará com o colombiano J Balvin, a música Machika. Agora, fãs especulam que a canção poderá ser a música-tema da Copa do Mundo 2018, tudo por conta de algumas imagens vazadas da gravação do clipe.

Uma das imagens divulgadas nas redes sociais mostram bandeiras de diversos países hasteadas, enquanto um vídeo mostra dançarinos fazendo coreografias com uma bola de futebol.

Anitta e J Balvin são parceiros de longa data no mundo da música. Há dois anos, a cantora brasileira participou de uma versão remix de Ginza e, em novembro, ela lançou a faixa Downtown, cantada com o colombiano. Ainda não se sabe quando Machika será lançada.