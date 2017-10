Fãs acreditam que nova música de Taylor Swift é uma declaração ao namorado

Após dar sinais em suas redes sociais de que uma nova música vinha por aí, a cantora Taylor Swift lançou Gorgeous na madrugada desta sexta-feira, 20. O terceiro single do álbum Reputation, que será vendido a partir do próximo dia 10 de novembro, traz uma letra mais leve do que as duas músicas anteriormente divulgadas (Look What You Made Me Do e ...Ready For It?). Os fãs especulam que essa sim seja para seu namorado, o ator Joe Alwyn.

Em vários momentos da letra, a música faz menções a uma pessoa de sotaque diferente e olhos azuis, algumas das características físicas do britânico Alwyn. Os fãs também enxergaram outras características que eles acreditam ser do atual namorado da cantora norte-americana.

Swift e Alwyn estão namorando desde fevereiro, mas estão mantendo o relacionamento longe da mídia por conta da enorme exposição que a cantora sofre.