'Fantasiar' seios de rena para o Natal é a nova mania nos EUA

Moradores dos Estados Unidos se depararam com uma novidade para as festividades deste ano. Norte-americanas estão "fantasiando" seus seios como uma das renas do Papai Noel.

Internautas estão publicando fotos em suas redes sociais em que aparecem com um dos seios para fora do suéter. Elas colocam dois olhos, um par de galhadas e cobrem o mamilo com uma bola vermelha representando o nariz de Rudolph, a rena que puxa o trenó do Papai Noel.

Há aquelas que simplesmente cortam um suéter velho para poder entrar na brincadeira, mas uma empresa especializada em roupas de Natal já está vendendo suéteres com o espaço para encaixar o seio.