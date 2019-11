Faltando 3 dias, show do Skank é oficialmente cancelado em Campo Grande

A banda Skank - Foto: Divulgação

Não está sendo um mês fácil para os fãs campo-grandenses da banda Skank. Após o portal "A Crítica" divulgar anúncio de separação do grupo, a organizadora do evento, Abappai Produções, divulgou uma nota informando o cancelamento do show devido a baixa procura dos ingressos. O show iria acontecer neste domingo (10) no Bosque Expo.

O baixo número impossibilitou o pagamento dos custos para a realização do evento, principalmente porque já havia sido adiado no mês anterior. A nova data gerou prejuízo na divulgação do show, contribuindo para que o cancelamento fosse a opção mais viável à produtora.

Para quem comprou os convites para assistir ao show do Skank não precisa ficar preocupado. O dinheiro do ingresso será devolvido a partir 10 de dezembro, na loja Augusta Life Store, localizada na Rua 15 de Novembro, 284, em horário comercial. Esse prazo é por conta da restituição e reembolso dos valores junto aos fornecedores já pagos.

Vale ressaltar que para a devolução é preciso portar os ingressos originais ou vouchers. Lembrando que a responsabilidade da devolução é somente da Abappai Produções e de nenhum dos patrocinadores, como o Ticketeria On line, pontos de venda, veículos de comunicação, Shopping Bosque dos Ipês e nem da banda Skank.

A Abappai Produções, responsável pela vinda do Skank, faz questão de esclarecer a população que nunca cancelou um show sem motivo justo. "Infelizmente não tivemos outra alternativa a não ser cancelar o show. Para segurança de todos os envolvidos, protocolamos o cancelamento conforme determina a Lei, nos principais órgãos como Ministério Público Estadual, Procon Estadual e Municipal , e Delegacia do Consumidor", explica Marcus Barão.

Mais informações pelo telefone (67) 99921-0099