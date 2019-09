Faltam apenas três dias para show de Henrique & Juliano e Shapeless

Da Redação com Assessoria

Os irmãos Henrique & Juliano, e Edson e Rômulo, do Shapeless, se apresentarem em um super show em Campo Grande - Foto: Divulgação

Pode começar a contar, porque faltam apenas três dias para os irmãos Henrique & Juliano, e Edson e Rômulo, do Shapeless, se apresentarem em um super show em Campo Grande, no Expo Bosque. Os portões vão abrir a partir das 22 horas para o público.

Os meninos do Tocantins trazem para Campo Grande seu novo trabalho: "Menos é Mais", que foi lançado este ano, sem anúncio prévio, e praticamente "quebrou" a internet quando alguns canais do YouTube e sites especializados em Downloads gratuitos "vazaram" a música "Vai Que Bebereis", faixa que está presente no álbum. O DVD contém 20 faixas, incluindo os sucessos "Quem Pegou, Pegou", "Cidade Vizinha" e "Garrafas Vazias".

O Shapeless também cresceu aliando sua música às plataformas digitais gratuitas. Um dos singles que os levou ao mainstream é o remix de "Axé Acappella", da cantora Maria Gadú, que teve uma disseminação gigantesca no cenário da e-music.

Serviço

Pista – R$ 40,00

Área Premium: R$ 160,00 (open bar) – 3º LOTE ESGOTADO

Lounge Brahma: R$ 210,00 (open bar e open food)

Lounge: ESGOTADO

Telefone pra contato: (67) 3025-4006 ou (67) 99807-4123