Fáceis e saudáveis, caldos e sopas são opções para espantar o friozinho

Sopa de mandioquinha com frango - (Foto: Reprodução)

A criatividade na cozinha é grande aliada nos dias mais frios. Os sabores e texturas das comidas quentinhas, feitas na hora e com ingredientes selecionados, ajudam a espantar o gelo que esta época do ano traz. O legal disso tudo é a possibilidade de testar novos pratos por meio de receitas menos calóricas, que ajudam a manter a qualidade de vida e saúde em dia. Os caldos e sopas são opções ideais para isso, pois ajudam a aquecer e trazem nutrientes importantes ao organismo.

Conforme a nutricionista do Fort Atacadista, Bruna Janaína da Silva, a primeira dica ao fazer essas preparações é a substituição de caldos industrializados (de legumes ou de carnes) por caldos caseiros, com alimentos e temperos naturais. “Você pode cozinhar legumes ou carnes em água. Esta água vai te dar o sabor dos legumes ou das carnes e pode ser utilizada em sopas, caldos e até para cozinhar arroz, massas, agregando mais nutrientes”, afirma

E se o objetivo for perder alguns quilinhos ou reduzir o percentual de gordura no corpo? Basta optar pelas sopas e caldos com menor quantidade de calorias. Mas, claro, sem perder qualidade e, principalmente, o sabor. Bruna explica que, no lugar das carnes gordas, como calabresa e bacon, vale inserir carnes magras, peito de frango, patinho, ou até um peixe magro como a pescada, linguado, entre outros. “Dá para incluir as proteínas em seus caldos, ou fazer somente com legumes mesmo, e adicionar grãos, que também trarão um pouco de proteínas”.

Outro ponto importante é que quanto mais colorido, mais nutritivo ficará seu prato. Pensando nisso, os folhosos são boas alternativas, como a couve, espinafre e rúcula. Já os tomates e pimentões ajudam trazem ainda mais sabor às receitas. E para quem preferir uma consistência mais cremosa, alguns itens ajudam bastante, como a abóbora, batata doce, batata, inhame, mandioquinha, cenoura, chuchu, couve flor, beterraba, entre outros. Dá para adicionar alimentos como a aveia, que depois de hidratada, também possui consistência cremosa, bem como a linhaça e a chia.

Além do uso de proteínas e legumes, pode-se também utilizar grãos como grão de bico, lentilha, ervilha, quinoa entre outros. “É possível fazer fazer tanto as sopas, picando estes legumes e deixando-os em água, quanto os caldos, batendo tudo no liquidificador, adicionando menos água, conforme sua preferência”, indica. Quanto às gorduras, a especialista que é interessante seu uso, pois dessa forma os nutrientes são melhor absorvidos. A sugestão é usar azeite de oliva para refogar os ingredientes.

Temperos fazem a diferença - A nutricionista ressalta que há uma infinidade de alimentos que incrementam o sabor das comidas. O alho, por exemplo, combina com quase uma unanimidade entre os culinaristas, assim como a cebola, cebolinha e salsinha. “Mas dá para inserir outros de acordo com o paladar de quem vai comer. O orégano, tomilho, alfavaca, manjericão, açafrão, pimenta do reino e outras pimentas são algumas sugestões que geralmente indico”.

Receitas

Bruna separou três receitas práticas de se fazer em casa neste período.

Confira:

SOPA COM AVEIA

Ingredientes:

3/4 de xícara de farelo de aveia

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 cenoura pequena ralada

1 colher (chá) de açafrão

1 xícara de água quente

2 folhas de couve picadas

Modo de Preparo

1 – Deixe a aveia de molho por 10 minutos em água quente.

2 – Em uma panela refogue a cebola, o alho e a cenoura ralada.

3 – Adicione a aveia, acrescente um pouco mais de água quente e adicione a couve picada.

4 – Misture tudo e acrescente o açafrão, sal e outro temperos a gosto.

Dica: Se desejar adicione mais água. Caso queira acrescente frango desfiado ou outros legumes.

5 – Deixe engrossar e desligue o fogo.

6 – Depois é só servir.

SOPA DE GRÃO DE BICO

Ingredientes:

2 xícaras de grão de bico cozido

1/4 de abóbora cabotiá cozida

1 cebola

5 dentes de alho amassados

1 cenoura

1/2 chuchu cortados em cubinhos pequenos

2 folhas de couve (ou espinafre)

1 abobrinha

Sal e pimenta do reino a gosto

1 colher (café) de curry

Modo de Preparo:

1 – Cozinhe a abóbora sem casca. Quando a abóbora estiver bem cozida bata no liquidificador com a água do caldo.

2 – Em uma panela grande, refogue no azeite a cebola e o alho amassado.

3 – Em seguida acrescente os legumes, todos cortados em cubinhos pequenos.

4 – Acrescente sal e refogue um pouco.

5 – Agora cubra os legumes com o caldo de abóbora e tampe a panela para que os legumes cozinhassem bem. Se ficar grosso coloque um pouco de água. Acerte o sal, e inclua pimenta do reino e o curry.

6 – Quando os legumes estiverem macios, tire a tampa para que o caldo reduza e fique grosso.

7 – Para finalizar acrescente o grão de bico cozido e misture tudo.

8 – Sirva!

RECEITA DE SOPA DE MANDIOQUINHA COM FRANGO LIGHT

Ingredientes:

500 gramas de filé de frango cortado em tirinhas;

1 kg de mandioquinhas;

1/2 cebola picada;

3 dentes de alho amassados;

Azeite de oliva para refogar;

Sal a gosto;

Pimenta do reino a gosto;

Cebolinha e salsinha picados a gosto.

Modo de preparo:

Corte os filés de frango em tirinhas e reserve. Descasque as mandioquinhas e pique em pedaços grandes e coloque em uma panela com água até cobrir as mandioquinhas. Leve para cozinhar até que esteja bem macia. Enquanto isso, separe outra panela e doure o frango no azeite. Em seguida junte cebola e alho e deixe refogar bem até que a cebola esteja translúcida e o alho douradinho. Quando as mandiocas estiverem cozidas bata tudo com um mixer inclusive o caldo do cozimento. Se não tiver, espere esfriar e passe no liquidificador. Despeje essa mistura na panela do frango e incorpore tudo. Aqueça novamente, tempere com sal e pimenta e deixe por mais 10 minutos. Adicione cheiro verde e sirva!

SOPA DE LENTILHA COM MANJERICÃO

Ingredientes:

½ xícara de chá de lentilha

2 xícaras de couve-flor

2 cebolas pequenas

2 dentes de alho

1 colher de sopa de azeite

8 a 10 folhas de manjericão fresco.

Modo de preparo:

Cozinhe a lentilha e a couve-flor com água. Em uma frigideira, refogue a cebola no azeite e bata no liquidificador com a água de cozimento, um fio de azeite e o manjericão fresco. Acrescente uma concha do que foi batido no liquidificador no refogado e mexa por uns instantes. Adicione o restante da sopa. Ajuste o sal e ervas a gosto.

SOPA DE PALMITO COM ALHO PORÓ

Ingredientes:

1 palmito pupunha fresco

½ xícara de chá de alho poró

1 cebola branca

2 dentes de alho

Sal a gosto

2 colheres de sopa de azeite.

Modo de preparo:

Em uma panela, refogue a cebola branca com o alho no azeite, acrescente o palmito e o sal. Mexa um pouco e acrescente a água. Deixe cozinhar até o palmito amolecer bem, no ponto de bater no liquidificador. Bata no liquidificador, acrescentando água aos poucos até ficar na consistência desejada. Faça um refogado de azeite com alho poró e transfira a sopa para esse refogado. Mexa por uns instantes e desligue o fogo. Enfeite a sopa com cebolinha picada.

