Facebook tira do ar vídeo com fotos de ianomâmis feitas por Claudia Andujar

Para divulgar a abertura da exposição Claudia Andujar - A luta Yanomami, no dia 15, o Instituto Moreira Salles publicou em seu perfil do Facebook um vídeo de cerca de quatro minutos com depoimentos da fotógrafa e com fotos feitas por ela na década de 1970 dos ianomâmis. O post foi post retirado do ar por supostamente violar as políticas de nudez da rede social.

Claudia Andujar é reconhecida internacionalmente por seu trabalho e trajetória de luta pela demarcação de terras indígenas e a mostra vai homenagear sua trajetória.

Em nota, o IMS disse que entrou em contato com o Facebook para requisitar uma nova avaliação do vídeo, tendo em vista casos semelhantes com conteúdo da mesma natureza, mas ainda não obteve resposta.

A exposição fica em cartaz entre os dias 15 de dezembro e 7 de abril no Instituto Moreira Salles de São Paulo (Avenida Paulista, 2.424) e poderá ser visitada de terça a domingo (exceto quintas), das 10h às 20h, e às quintas (exceto feriados), das 10h às 22h.

Clique aqui