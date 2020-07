Faça biquinho e prove o sabor da França

A professora de francês Jana Schmidt, e os proprietários da confeitaria La Parisienne, Paolla e Freddy Ayache. - (Foto:Divulgação)

Neste dia 14 de julho (terça-feira), os franceses comemoram a Queda da Bastilha, evento central da Revolução Francesa e feriado nacional, conhecido como Festa da Federação. E como em toda festa, delícias da gastronomia não podem faltar.

Aqui no Brasil, os apaixonados pela pâtisserie francesa podem se deliciar com as iguarias feitas na La Parisienne, uma boulangerie (padaria) e pâtisserie (confeitaria) que traz um pedacinho da França para o coração de Campo Grande.

O charme francês vai além da arquitetura e decoração requintada do local, com balcão de mármore e piso chevron (em zigue-zague). De fato, ele com a história do casal que comanda a La Parisienne. Paolla e Freddy Ayache se conheceram no Canadá há 10 anos, durante um curso de inglês em Toronto. Ele francês, ela brasileira, mas com uma paixão em comum: a boulangerie e a pâtisserie francesas.



La Parisienne Boulangerie & Patisserie está localizada na R. Rio Grande do Sul, 1191 - Jardim dos Estados, Campo Grande - MS - Telefone: (067) 99831-1921

Reencontraram-se quase um ano depois na França e desde então não se separam mais. Fizeram cursos de panificação e confeitaria, trabalharam em padarias e restaurantes em várias cidades francesas antes de voltarem ao Brasil, em 2013, para abrir um negócio.

Começaram em casa, vendendo pães de fermentação natural para amigos, familiares, padarias e empórios. Em 2015, compraram uma casa de bolo e, um ano depois, decidiram abrir a La Parisienne. O lugar, que inicialmente só vendia os produtos para levar, ganhou mesas de bistrô para um café acompanhado por doces especiais. Passou por uma reforma e virou um local para se viver uma experiência francesa na capital sul mato-grossense.

“Saudamos a todos dizendo 'bonjour', as músicas que tocamos são francesas, a luz suave da boulangerie, o mármore do balcão, a delicadeza do atendimento, tudo isso foi pensado para que o cliente se sinta no encantador ambiente francês. Quem já esteve lá, revive essa experiência. Quem nunca foi, entra no nosso café, conhece o ambiente e descobre que a La Parisienne é um pedaço da França na nossa cidade", afirma Paolla Ayache, proprietária e chef pâtissier da confeitaria. "Ao mesmo tempo, temos grande orgulho de ser uma padaria francesa em Campo Grande. Valorizamos a cadeia produtiva local e, sempre que possível, fazemos adaptações utilizando influências locais. Usamos, por exemplo, queijos brasileiros e premiados, parecidos com os da França em algumas das nossas receitas”, ressalta Paolla.

A autenticidade e excelência estão na escolha dos ingredientes, na técnica aplicada à produção e ao cardápio, escrito em francês. Todos são deliciosos, mas difíceis de serem pedidos com a pronúncia correta. O pain au chocolat, por exemplo, por alguns clientes é pedido como croissant de chocolatE, com E no final, mais fácil de ser dito. Já o moelleux au chocolat (pronuncia-se moalhô ô chocolá), um bolinho de chocolate com recheio cremoso, era muito difícil de ser falado corretamente. “Trocamos pelo fondant (fondãn), mais fácil de ser pronunciado. Ao criar doces novos, já pensamos em um nome cuja pronúncia vai ser mais fácil pros clientes”, conta Paolla.

Mas como pedir os doces preferidos em francês fazendo bonito em uma pâtisserie? A professora de francês Jana Schmidt dá algumas dicas simples, mas bem eficientes. “É importante lembrar que o que você lê não é, necessariamente, o que você pronuncia”, explica Jana.

As três letras EAU juntas, viram o fonema O. A letra U tem som de I, mas com biquinho de U, como na palavra “menu” (pronuncia-se me ni, com biquinho).

Já o R em francês é gutural, na garganta. O doce macaron, por exemplo, é pronunciado como se tivesse dois erres (macarr um). E geralmente quando a palavra termina em ER, como no bolinho de farinha de amêndoa financier, o R final não é dito (financi ê). Veja a lista de doces franceses mais famosos e pronúncias no final da reportagem.

“Fabricar novos fonemas dá trabalho. Mas eu sou o exemplo de que é possível aprender francês já adulta, sem pais franceses, com dedicação”, conta Jana Schmidt, natural de Bauru, interior de São Paulo, e que após uma viagem à França em 2008, se apaixonou pelo idioma e cultura do país europeu. Decidiu estudar a língua.



Jana aprendeu a lingua francesa já adulta após uma viagem para Paris, em 2008. Em 2013 criou o seu curso online FCM

Em 2013, depois de se formar professora de francês com dois anos de estudo na Universidade de Quebec, no Canadá, passou a dar aulas pelo Skype e criou o canal no YouTube Francês com Mademoiselle, com dicas para quem está começando a estudar o idioma ou quer se aperfeiçoar na língua. Os vídeos já acumulam mais de 2,5 milhões de visualizações.

Para estudar a língua francesa, Jana oferece o curso digital FCM Interactions, com 100 aulas online, liberadas semanalmente ao longo de 6 meses. “Cerca de 70% dos alunos conseguem dar depoimentos em francês, falar e entender os nativos depois deste período”, detalha.

Para Paolla, da La Parisienne, falar o idioma abre um novo universo. “A cultura francesa é muito interessante do ponto de vista artístico, da gastronomia, do cinema e da cultura em geral. Na França, quando uma pessoa fala em francês, o atendimento é outro, o chef do restaurante vem à mesa explicar o prato, é uma experiência magnifique”, conta Paolla.



Macaron - Biscoito de amêndoas recheado

La pâtisserie française; Veja a lista de doces franceses famosos e suas pronúncias corretas

- Macaron - [macarrôm]

Biscoito de amêndoas recheado

- Tartelette au Citron [tarteléte ô citrôn]

Tortinha de limão

- Éclair au chocolat [eclér ô chocolá]

Bomba de chocolate

- Créme Brûlée - [créme brulê]

Creme de Baunilha com casquinha de açúcar queimado no maçarico

- Tartelette Fraise & Pistache [tarteléte fréz e pistache]

Tortinha de morango e pistache

- Soufflé au Chocolat [suflê ô chocolá]

Suflê de chocolate

- Madeleine [madelêine]

Bolinho em formato de concha feito com raspas de limão

- Palmier [palmiê]

Biscoito de massa folhada doce em forma de coração

