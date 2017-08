Fábio Assunção filia-se ao PT

O ator Fábio Assunção se filiou ao PT do Rio de Janeiro. O fato foi divulgado em uma nota no próprio site do partido, que afirma que "O mais novo filiado, inclusive, é um nome conhecido do público: o ator Fábio Assunção".

Além dele, outros artistas que já atuaram em novelas da Globo também realizaram sua filiação, a atriz Tássia Camargo (Tieta, entre outras) e o ator Nando Cunha (Salve Jorge, entre outras).

A imagem de Fábio já está sendo utilizada em publicações nas redes sociais do partido.

