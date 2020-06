Fabio Assunção fala sobre ter perdido 27 kg para papel em série

Ator, Fabio Assunção - (Foto: Divulgação)

Fabio Assunção participou do Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, 5, e falou sobre ter perdido cerca de 27 kg para interpretar o personagem Ciro na série Fim.

O ator falou um pouco mais sobre o papel na produção baseada em livro de Fernanda Torres: "Como são quatro fases, pega ele mais novo até a morte. Nessa 1ª fase era importante ele estar mais em forma. Eu estava com 97 kg".

"Essa matemática do alimento, com o peso, com o corpo, com o corpo me mudou também. Você estando mais leve, se alimentando melhor, com coisas mais saudáveis, a sua cabeça fica melhor, o seu espírito fica melhor", afirmou.

Fabio Assunção também contou que tem feito exercícios somente uma ou duas vezes por semana durante a quarentena: "Estou mantendo o peso, a dieta, mas não sou um cara que gosta de malhar".