Fã recebe resposta de Wyclef Jean e, anos depois, produz música para ele

O produtor J.Period sempre foi fã da música de Wyclef Jean, rapper de "Hips Dont Lie" e da banda Fugees. Há alguns anos, mandou uma sugestão debatendo o conteúdo de determinada canção de seu ídolo, e esse foi o começo de uma história cheia de encontros. Wyclef recebeu mesmo a mensagem, e até respondeu. Anos depois, eles se reencontraram na produção de uma música do rapper.

"E aí, recebi sua mensagem", é o que se ouve da voz de Wyclef que foi gravada em uma fita recentemente publicada por J.Period no Twitter. O fã contou toda a história e relatou que os dois trocaram números de telefone e chegaram a conversar por quase uma hora sobre o conteúdo da música abordada por J.Period. Um tempo depois, Wyclef dedicou um trecho do álbum "The Score" (1996) a Period, chamado de The Kid.

"Eu era só um fã, e o fato de Wyclef ter feito tanto nunca será esquecido", afirmou Period em seu Twitter.

O tempo passou e J.Period se tornou produtor musical. Recentemente, ele reencontrou Wyclef graças a um amigo em comum entre os dois: Rohan, filho de Bob Marley, pediu a ajuda de Period para finalizar a produção da "Take It Easy", nova música do Fugees.

Segundo o novo produtor, no primeiro momento Wyclef não percebeu quem estava cuidando de sua música, "Quando entendeu, sua mente ficou um pouco 'confusa'. De alguma maneira, finalizar a música foi como colocar um selo final na história".

Wyclef leu o relato no Twitter, e se pronunciou em sua conta pessoal. "Foi uma bênção ver você novamente. A vida sempre dá voltas mesmo. Espero que essa história toda seja uma inspiração para os talentos mais novos, para que eles nunca parem de acreditar", escreveu.