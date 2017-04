Expulsa do 'BBB16', Ana Paula se compara a Marcos: 'não cometi crime nenhum'

Participante expulsa do BBB 16, Ana Paula Renault disse, em entrevista à rádio Jovem Pan nesta quinta-feira, 13, que Emily será a grande vencedora da atual edição do programa. Durante o programa Morning Show, ela também falou sobre a expulsão de Marcos - namorado de Emily na casa - e se retratou com Boninho, diretor do núcleo de variedades da Globo.

Apesar de achar que a jovem deverá ser a vencedora do BBB 17, Ana Paula, que disse não gostar de Emily, afirmou que nenhum dos finalistas do programa deveria ganhar. "A Globo poderia doar para alguma instituição de caridade ou o Criança Esperança", comentou. "Nenhuma das três finalistas demonstrou que merece o prêmio."

Jornalista e colunista, Ana Paula foi expulsa da casa no ano passado após agredir Renan, um de seus principais rivais no programa. Ela reconhece ter cometido um erro, mas afirmou que sua situação é diferente da de Marcos. "Ambos estamos errados, mas eu não cometi crime nenhum. Já o doutor Marcos infringiu a lei. Foi algo externo que interveio no BBB", pontuou.

A ex-BBB também abriu o jogo sobre a relação com Boninho, que a bloqueou nas redes sociais no ano passado após uma discussão. "Não sei por que você me bloqueou, mas entendo que possa ser pela minha fã base, que te enche muito a paciência", contou ela. "Espero que não tenha se magoado comigo e qualquer problema pode me ligar. Eu te amo mesmo e amo o Big Brother Brasil."

