Exposição lúdica retrata as queimadas no Pantanal

Durante a exposição “Antes do Fogo”, o IBAMA/PREV FOGO também realiza palestras periódicas com o tema “Prevenção e combate de Incêndios no Pantanal” / Divulgação

Os meses de agosto, setembro e outubro costumam ser mais preocupantes no Pantanal. É nesse período em que as secas se agravam e criam um ambiente perfeito para um problema ambiental: as queimadas.

Para conscientizar a população e os turistas sobre os riscos desses incêndios florestais, a Estação Natureza Pantanal, localizada em Corumbá (MS), realiza uma exposição temática chamada “Antes do Fogo” que tem como principal objetivo mostrar quais são as ações de prevenção que as pessoas podem ter antes de as queimadas começarem. Até o dia 31 de outubro, a iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, o IBAMA/PREV FOGO e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, promove palestras temáticas e um cenário completo para transportar os visitantes aos momentos pré, durante e pós-queimada, com efeitos visuais, sonoros e sensoriais.

Em um primeiro momento, a exposição retrata a biodiversidade da região com um cenário rico, colorido, sem os efeitos dos incêndios florestais. O segundo ambiente se passa no momento da chegada das queimadas, e no modo como elas afetam os animais, plantas e a população local, mostrando a questão do fogo dentro das florestas. Por último, a exposição exibe os impactos e a destruição causada pelos incêndios, em um cenário predominantemente destruído pela ação do fogo, oportunizando assim os visitantes a compreenderam a importância de manter o Pantanal saudável.

De acordo com a administradora da Estação Natureza, Ivonete Guaragni, a intenção é trabalhar com todos os públicos, para mobilizá-los sobre a questão da educação ambiental. “Nós vamos receber crianças, jovens e adultos, adaptando as linguagens em cada exibição, para colocar os visitantes dentro do ambiente das queimadas e fazê-los refletir sobre os impactos causados. Também queremos mostrar que eles podem colaborar para mudar esse cenário e impedir que os focos de incêndio destruam a nossa paisagem e a nossa biodiversidade”, destaca. A administradora ainda ressalta que a participação da população é essencial para contribuir com instituições e órgãos públicos no controle das queimadas, e que a exposição vai fornecer informações para que os habitantes possam evitar estas más ações e desta forma se aproximarem da natureza.

Durante a exposição “Antes do Fogo”, o IBAMA/PREV FOGO também realiza palestras periódicas com o tema “Prevenção e combate de Incêndios no Pantanal” com o objetivo de reforçar ainda a importâncias das ações preventivas na região.

Estação Natureza Pantanal

Fixado na cidade de Corumbá (MS) há 11 anos, o Estação Natureza Pantanal realiza exposições interativas permanentes e temporárias, com atividades voltadas para todas as idades, que possibilitam o contato das pessoas com a natureza. Ao visitar o espaço, o público conhece cenários que apresentam a hidrografia, a formação geológica, os ciclos de cheias e as variações de temperatura. Os visitantes vindos de todas as regiões do Brasil e também da Bolívia ainda passam por experiências sensoriais, em que podem sentir a diferença entre os troncos de árvores do Pantanal, ouvir o canto de diversos pássaros e conhecer outras curiosidades sobre a fauna, a flora e os ecossistemas da região.

