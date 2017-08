Exposição itinerante que retrata história de Campo Grande por meio de fotos segue no Horto Florestal

A exposição itinerante “Convite à Contemplação”, aberta no dia 1º de agosto continua até o dia 14 no espaço de artes da Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza do Prado Bastos, localizada no Horto Florestal. A galeria foi organizada para celebrar o aniversário de Campo Grande, que completará 118 anos no dia 26 de agosto.

A mostra reúne fotos da década de 20 e conta, por meio de imagens, como Campo Grande se transformou e evoluiu em 118 anos de emancipação. As fotografias estão impressas em 20 banners e foram organizadas pelo Arquivo Histórico de Campo Grande (ARCA).

“Esta exposição itinerante comemora o aniversário de Campo Grande e é uma forma de os moradores mais antigos da cidade relembrarem como eram os prédios e ruas nas décadas passadas”, antecipa Leoneida Ferreira, historiadora e coordenadora da Divisão de Memória da gerência e Patrimônio Cultural e Espaços Públicos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Quem prestigiar a exposição itinerante verá, por exemplo, fotos da Rua Maracajú em 197, antes do fechamento do Córrego Maracajú e momentos em que as águas da chuva inundaram a rua.

Um registro histórico da Capelinha de Santo Antônio no ano de 1879, erguida pelo fundador de Campo Grande José Antônio Pereira, também poderá ser contemplado entre as imagens da exposição.

