Exposição fotográfica comemora 25 anos da energia dos ventos no Brasil

Em comemoração aos 25 anos da instalação do primeiro aerogerador no Brasil, em Fernando de Noronha (PE), A Casa dos Ventos inaugura a exposição coletiva e itinerante "Energia para um novo mundo" entre os dias 28 de agosto e 09 de setembro, no Conjunto Nacional, em São Paulo. A companhia que completa dez anos em 2017 é uma das pioneiras no desenvolvimento de projetos eólicos no Brasil

De março até o último dia de julho de 2017, a Casa dos Ventos convidou pessoas de todos os cantos do mundo a compartilharem no Instagram imagens do que para elas representa a importância dos ventos. Das inúmeras imagens recebidas, 25 foram selecionadas para compor a mostra que percorrerá diferentes cidades do País, incluindo municípios do interior do Nordeste - onde estão localizados alguns dos parques desenvolvidos pela companhia.

"Quando começamos em 2007, poucos conheciam a vocação brasileira para a produção de energia a partir das eólicas", lembra Mario Araripe, presidente e fundador da Casa dos Ventos. "Hoje a perspectiva é diferente, temos notadamente um dos melhores ventos do mundo e já somos o oitavo maior produtor mundial", completa.

Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), a energia eólica vem batendo recordes no Brasil. Somente na primeira metade de 2017, a produção nacional da energia a partir dos ventos aumentou 27% em relação ao mesmo período do ano passado, "O crescimento da fonte tem sido expressivo nos últimos anos, mas se analisarmos o potencial brasileiro, ainda temos muito a explorar", afirma Araripe.

Aerogerador

As pessoas que passarem pelo Conjunto Nacional durante os dias da exposição ainda poderão conferir a réplica de um aerogerador. Enquanto os grandes cata-ventos possuem cerca de 120 metros de altura, o equivalente a um edifício de 40 andares, quase duas vezes maior do que o famoso prédio da Avenida Paulista, o modelo exposto possui 2 metros de altura.

Serviço

Exposição "Energia para um novo mundo"

Local: Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2073 - Jardim Paulista - São Paulo - próximo ao Metrô Consolação)

Data: de 28 de agosto a 09 de setembro

Horário: de segunda a sábado, das 7h às 22h; domingos e feriados, das 10h às 22h Classificação: Livre

