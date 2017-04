Exposição em homenagem ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha estreia no MuBE

Pedra no céu foi o nome escolhido para a exposição que apresenta a relação entre arte e arquitetura na obra de Paulo Mendes da Rocha. A mostra estreia hoje (1º) no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE), que foi projetado pelo homenageado, e fica em cartaz até 2 de julho.

A "pedra no céu' é o modo como Mendes da Rocha se refere ao grande plano horizontal de concreto armado da marquise do MuBE, que se apoia em duas bases. Ele, que tem 88 anos, é um dos mais premiados arquitetos brasileiros da atualidade. No ano passado, recebeu o Prêmio Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza.

A exposição será aberta com a exibição do filme Tudo é projeto , dirigido pela filha do arquiteto Joana Mendes da Rocha, em codireção com Patrícia Rubano. A curadoria da mostra é de Cauê Alves e Guilherme Wisnik.

“A exposição se aproxima das referências artísticas do arquiteto e de diálogos que ele estabeleceu entre o projeto e a produção de artistas como René Magritte e Henry Moore”, explicam os organizadores.

São mais de 50 peças de 25 artistas, exibindo obras tridimensionais, fotografias, pinturas e desenhos. Um dos destaques é a maquete do MuBE, pertencente à coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York. Compõem também a mostra as pranchas apresentadas ao concurso do museu, localizado no bairro Jardim Europa.

A artista Laura Vinci fará uma intervenção com vapor d'água, formando “nuvens” na marquise do museu. “[A ideia é dar] a impressão de brumas, oferecendo ao visitante um ar misterioso e a sensação de que a marquise está elevada ao céu”, descreve a organização da exposição. O MuBE é formado por um vão de 60 por 12 metros.

Veja Também

Comentários