Exposição do fotógrafo Rachid Waqued mostra cotidiano na época da linha férrea

Os campo-grandenses poderão rememorar, através de imagens, a época em que viajar de trem fazia parte do cotidiano da cidade. A exposição “Noroeste do Brasil: um trem para o Oeste”, de Rachid Waqued, será exibida a partir do dia 22, às 19h, no Sesc Morada dos Baís, como parte da programação do aniversário de Campo Grande.

De acordo com a assessoria do Sesc, a exposição permanecerá no local até o dia 30 de setembro, com visitação de terça a sábado (exceto feriados) das 14h às 20h. Rachid ressalta a importância de levar a exposição à Morada dos Baís, prédio histórico, e também porque a linha férrea sofreu mudança no traçado a pedido do dono do imóvel, Bernardo Franco Baís, que tinha grande influência política na Capital à época.

Conforme Rachid, as 20 fotos que vão integrar a exposição foram tiradas de 1985 e 2012, mas a maior parte delas antes de 1996, quando o trem de passageiros deixou de circular. Além de registros na Capital, também outros na região do Pantanal, como Miranda e Porto Esperança.

O fotógrafo – Rachid Waqued, filho de pai libanês e mãe nascida em Corumbá, nasceu em Campo Grande, em 19 de outubro de 1953. É formado em Engenharia Civil pela UFMS, pós-graduado em Marketing. Cursou as faculdades de História e Artes Visuais.

Ele lecionou a disciplina de fotografia, nos cursos de Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e Rádio e TV, nas Universidades Dom Bosco e Federal do Mato Grosso do Sul.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Ao longo da próxima semana, haverá uma programação especial em alusão ao aniversário da Capital.

