Exposição de Priscilla Pessoa, no Sesc, traz reflexão sobre modelo feminino a partir do episódio bíblico “Anunciação”

No mês de outubro o Sesc Cultura recebe a exposição “Sempre Convosco”, com obras da artista visual Priscilla Pessoa (MS). As pinturas em aquarela e óleo, levam à reflexão sobre o modelo de feminino que perdura desde a ancestralidade, partindo do episódio bíblico “Anunciação”. O vernissage, aberta ao público, será no dia 06 de outubro, às 19h30 e a visitação à exposição estará aberta de 9 de outubro a 2 de fevereiro, de terça a sábado, das 10h às 20h.



Nos dias 17 de outubro, às 18 horas e 24 de novembro, às 17h30, haverá encontros com audiodescrição e libras pré-agendados



A exposição conta com 5 pinturas em aquarela sobre papel, 10 pinturas em óleo sobre tela e uma instalação pictórica montada na última sala da galeria. No episódio “Anunciação”, a jovem virgem é informada por um anjo de que vai ser mãe e, ao final do diálogo, está grávida. A partir deste cenário, as obras da série “Sempre Convosco” exercitam a imaginação. “Por meio de autorretratos e memórias pessoais mesclados à milenar iconografia mariana, criando alegorias que discutem sobre como a definição do que se espera de uma mulher continua presente, ainda que às vezes de forma velada e travestida de naturalidade”, conforme explica a artista. Priscilla direciona o olhar para suas próprias vivências, revistas a partir de pesquisas sobre o mito católico e reflexões sobre a pressão e idealização que ele pode gerar. Assim, parte do íntimo e autobiográfico, mas entendendo que incontáveis mulheres compartilham de experiências e sensações semelhantes.



O azul, o branco, o dourado, o lírio, a pomba, a água e outros elementos que há milênios na História da Arte reafirmam a pureza e a divindade de Maria fazem a ponte entre todas as obras (15 pinturas e 1 instalação), como uma herança inescapável, marcando a relação entre os desígnios da Virgem e a idealização do feminino.



Priscilla é bacharel em Artes Visuais, UFMS, Especialista em Imagem e Som, UFMS, Mestre em Estudos da Linguagem, UFMS. A artista plástica se destaca com premiações e participações em exposições de várias partes do País, além de presença no XI Mulier Mulieiris – Alicante, de 2017, na Espanha