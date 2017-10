Exposição de ecobags feitas com sacos de cebola ajuda mulheres do Jardim Noroeste

Até sábado (7), exposição de ecobags feitas de sacos reaproveitados de cebola pode ser conferida no Hipercenter Jardim dos Estados. São lixeirinhas para carro e bolsas confeccionadas por meio dos sacos de cebola que a Rede Comper de Supermercados doa ao Instituto Guataverá de Apoio Sociocultural.

De acordo com a artesã e designer de artesanato Isabel Doering Muxfeldt, 58 anos, o projeto desenvolvido no instituto começou em agosto deste ano. No local ela treinou grupo de mulheres que confecciona as ecobags de sacos reaproveitáveis de cebola.

Isabel conta que quando via embalagens de cebolas, limões, laranjas, entre outras, indo para o lixo, ficava irritada e por isso começou a pensar numa forma de reaproveita-las. Escolheu o saco de cebola para confeccionar bolsas e lixinhos, pelo fato de este ser o mais resistente.

Decidiu procurar o Instituto Guataverá para iniciar o projeto de confecção e venda. Ela explica que semanalmente costuma pegar de 20 a 25 embalagens de cebola no Comper. “São embalagens que seriam descartadas, mas que agora são higienizadas e transformadas nesses mimos. O mais legal é que o dinheiro arrecadado com as vendas é revertido para as próprias mulheres que trabalham na produção dos objetos”.

“O mundo está virando um grande saco de lixo, então porque não transformar essas embalagens ecológicas num ganha pão? Uma alternativa interessante”, completa Isabel.

Os preços das bolsas variam de 25 a 30 reais e os lixinhos para veículos são vendidos de 10 a 15 reais.

O Instituto Guataverá, fundado em abril de 2007, fica no Jardim Noroeste, em Campo Grande, e foi criado para contribuir com o desenvolvimento humano e promover a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens e adultos que moram naquela região.

Veja Também

Comentários