Exposição com obras de Iberê Camargo é uma das inaugurações da semana

Confira a seleção de exposições, na capital paulista, selecionadas pelo suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo.

Iberê Camargo e Francisco Stockinger

A Galeria Frente apresenta uma seleção de pinturas de Iberê Camargo (1914-1994) e de esculturas de Francisco Stockinger (1919-2009) em nova exposição que celebra a amizade entre os dois artistas. R. Dr. Melo Alves, 400, Cerqueira César, 3064-7575. Inauguração: sáb. (22). 9h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 27/10.

Delson Uchôa

Representante da chamada Geração 80, o artista apresenta a exposição Autofagia, Corrupio no Olhar , que reúne seis pinturas em grande formato produzidas nas últimas quatro décadas. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 6ª (21). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 20/10.

Ajoelhou Tem que Rezar

As artistas Beth Turkieniez, Elaine Gomes e Patrícia Kaufmann apresentam 40 obras, entre pintura, colagem, gravura e aquarela, que têm em comum o uso de suportes de madeira de 40 cm x 40 cm. Mônica Filgueiras Galeria de Arte. R. Bela Cintra, 1.533, Consolação, 3081-9492. Inauguração: 6ª (21). 10h30/19h (sáb., 10h30/14h30; fecha dom.). Grátis. Até 20/10.

Alessandro Giusberti

Em São Paulo and World Around, o artista exibe pinturas nas quais mescla o uso de materiais como lona, cristais de vidro e madeira. Inn Gallery. R. Dr. Melo Alves, 138, Jd. Paulista, 2659-0630. Inauguração: sáb. (22). 10h/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 30/9.

Arquitetura da Memória

A Casa das Rosas recebe exposição que conta sua própria história. Com documentos, fotos e objetos antigos, a mostra aborda a construção, a preservação e a inserção do local no contexto da cidade de São Paulo. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (25). Grátis. Por tempo indeterminado.

Avaf

O coletivo apresenta 17 pinturas de grande formato, além de seis tapeçarias dançantes, que são suspensas no teto da galeria por braços robóticos giratórios. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: sáb. (22), 14h/18h. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 27/10.

Boccioni: Continuidade no Espaço

Com curadoria de Ana Magalhães e Rosalind McKever, a mostra destaca a obra Formas Únicas da Continuidade no Espaço, escultura mais celebrada do futurista italiano, que é exposta ao lado de documentos históricos. MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. Inauguração: sáb. (22). 10h/21h (fecha 2ª). Grátis. Até 24/3/2019.

Flavio Rossi

Com curadoria de Ana Carolina Ralston, o artista apresenta, na mostra Desfragmento trabalhos que incluem pinturas originadas de colagem digital. As obras abordam o excesso de imagens no cotidiano. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: 6ª (21). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 27/10.

Francisco Hurtz

Entre desenhos, fotografias e pinturas, Um Homem Bateu em Minha Porta reúne 20 trabalhos que abordam o erotismo ao apresentar corpos masculinos em confronto. A mostra é recomendada para maiores de 18 anos. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 4ª (26). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/10.

Lumumba

A mostra Imersão reúne imagens feitas com pigmentos naturais, resultantes de uma imersão do artista - descendente de congoleses e guaranis - em aldeias do Alto Xingu. Matilha Cultural. R. Rego Freitas, 542, República, 3256-2636. Inauguração: sáb. (22). 12h/20h (sáb., 14h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/10.

Palavras Cruzadas: Lugares de Fala Contemporâneos

Com curadoria de Daniel Lima, Élida Lima e Felipe Teixeira, a mostra traz uma instalação interativa. Conforme o público se aproxima, são acionados diferentes vídeos com pessoas que representam lutas contra preconceitos sociais. Sesc Vila Mariana. Hall dos Elevadores. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Inauguração: 6ª (21). 10h/21h30 (sáb., 10h/20h30; dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 23/12.

Papéis à Mostra

Sob curadoria de Selma Daffre, as artistas Angeli Arregui, Elisabeth Pral, Martha Tanizaki e Paulette Gerecht apresentam 60 trabalhos recentes, que incluem aquarelas, monotipias e desenhos. Ateliê Galeria Priscila Mainieri. R. Isabel de Castela, 274, V. Madalena, 3031-8727. Inauguração: 6ª (21). 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 29/9.