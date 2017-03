Exposição 'Castelo Rá-Tim-Bum' abre nesta sexta no Memorial da América Latina

Uma nova exposição sobre a série infantil Castelo Rá-Tim-Bum, produzida e exibida pela TV Cultura entre 1994 e 1997, será aberta ao público nesta sexta-feira, 31, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Intitulada Rá-Tim-Bum, o Castelo, a mostra reproduz fielmente, pela primeira vez, o desenho arquitetônico do castelo, que aparecia apenas na abertura da série e não havia sido construído até agora. Além da torre exterior, com 15 metros de altura, com a bandeira do Castelo fincada na ponta, o local conta com 22 cenários que reproduzem o programa de TV em 700 m².

A reportagem teve acesso às instalações junto com outros jornalistas. A exposição inclui todos os cômodos originalmente presentes no Castelo, onde viviam os protagonistas, mas também alguns novos cenários, como o corredor de entrada, em que a personagem Penélope (Ângela Dip) recepciona os visitantes em um vídeo. O ator Cássio Scapin também gravou vídeo em que volta a viver o Nino.

A interatividade, aliás, é a principal diferença da nova exposição em comparação com a que foi feita no MIS, em 2014. "Há muita coisa parecida, mas o que pôde ser mudado, foi", revela um dos curadores, Felipe Pinheiro, diretor administrativo do Memorial, que afirma que esta "não é uma exposição, é uma experiência".

Algo que promete emocionar os fãs do seriado são peças originais de Castelo Rá-Tim-Bum, que estavam na TV Cultura e nunca haviam sido expostas, como as botas Tap e Flap e a cabeça do personagem Mau.

Segundo Irineu Ferraz, presidente do Memorial da América Latina, a mostra ficará em cartaz, inicialmente, por três meses, podendo se estender por mais tempo. "Teremos uma exposição grandiosa, do tamanho que o público merece", diz.

Para evitar aglomerações, a organização vai limitar o número de ingressos, que custam a partir de R$ 10, disponíveis por hora. Além de poderem ser comprados na bilheteria, há também vendas pelo site www.ratimbumocastelo.com.br, no qual o visitante pode marcar o horário da visita.

A exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo estará aberta de terça a sexta-feira das 9 às 20h. Aos sábados, domingos e feriados, o horário será de 9 às 22h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

