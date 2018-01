Ex-intérprete do Barney agora é terapeuta de sexo tântrico

"A energia que trouxe do trabalho como Barnie é baseada no fundamento do tantra, que é o amor", disse Joyner à Vice - Foto: EGO / Rede Globo

O ator americano David Joyner, de 52 anos, aposentado do papel do dinossauro Barney, sucesso nos anos 90, agora trabalha como terapeuta tântrico em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"A energia que trouxe do trabalho como Barnie é baseada no fundamento do tantra, que é o amor", disse Joyner à Vice. "Tudo brota, cresce e evolui a partir do amor".

A sessão dura entre três e quatro horas e custa 350 dólares, ou R$ 1.092. Apenas clientes mulheres são aceitas, e no pacote recebem um banho específico, balanceamento de chacra e massagem. Por semana, as energias de duas a quatro mulheres são desbloqueadas pelo ex-Barney.

"O fundamento de nossa existência? Amor. Viva, respire, fale, fique perto e compartilhe amor. Eu te amo, vocês me amam... Somos uma família espiritual".

A prática recorrente e os atendimentos começaram em 2004 e as clientes se aproximaram também por meio do Tinder, aplicativo de relacionamento. Joyner faz atendimentos em residências da cidade e tem disponibilidade para ir até para outros Estados norte-americanos.

Uma mulher que preferiu não se identificar relatou por telefone que já é cliente há três anos. Ela e o terapeuta tiveram relações sexuais na terceira sessão porque até então ela não tinha se sentido confortável. Quanto à experiência sexual que teve, ela descreve como um "despertar espiritual". Joyner conta que se sente que a cliente não está pronta, ele não vai adiante na terapia.

Não há nenhum registro de denúncia por abuso ou assédio sexual contra Joyner.

"Nem todas as sessões têm intimidade sexual ou espiritual. Isso só acontece quando a cliente está pronta para elevar seu nível de energia. O propósito da terapia não é conseguir ou coagir a cliente a manter relações sexuais, mas sim remover os bloqueio da energia", esclarece o ex-Barney.