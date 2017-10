Ex-CQC chama Danilo Gentili de 'covarde' e 'galinha frouxa'

O apresentador e humorista Ronald Rios, que integrou o extinto CQC, da Band, usou seu perfil no Twitter para criticar Danilo Gentili.

Em uma sequência de mensagens, ele relatou o dia em que Gentili pediu sua demissão à produtora Paris Filmes. Rios havia sido contratado para mediar o painel de lançamento de um filme do apresentador do SBT e foi cortado do trabalho minutos antes de entrar em cena.

Rios chamou Gentili de 'covarde' e de 'galinha frouxa'. Em seu relato, ele diz que o rival ficou sem graça e que teria gaguejado e tremido ao vê-lo pessoalmente, e que o pedido de demissão teria sido feito por um desentendimento entre os dois no passado.

Veja Também

Comentários