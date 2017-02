Ex-BBB Cézar Lima comemora aprovação na prova da OAB

O ex-BBB Cézar Lima, participante da 15ª edição do reality show, comemorou a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nesta terça-feira, 14, em seu Facebook. Ele também revelou que deseja se tornar advogado.

Formado em Economia e ex-cantor de sertanejo, o paranaense tentou se eleger vereador de Curitiba nas últimas eleições, mas ficou como segundo suplente.

"Depois de formado em Economia e sem nenhuma oportunidade de trabalho, o Direito foi a salvação da minha lavoura, através de bolsas de estágios consegui pagar minha faculdade, a vida não foi fácil, época de durezas, abdiquei totalmente de lazer, por que ou estudava, ou pagava minha faculdade", escreveu Cézar. "Rumo ao Cargo de Delegado, agora mais um desafio!", escreveu.

