Ex-bailarina do Faustão representa MS na final do Musa do Brasil

Na noite desta terça-feira, 05 de dezembro aconteceu em São Paulo no luxuoso Buffet Manaus, a final do Musa do Brasil, concurso de beleza que em sua terceira edição colocou na passarela modelos com histórias de vidas surpreendentes e reais. Em dois momentos, as modelos desfilaram com traje de gala e o body oficial da competição e deixaram a banca dos jurados com uma decisão difícil: escolher a mais bela e simpática representante da beleza real da mulher brasileira.

Entre os jurados estavam personalidades importantes do jornalismo de entretenimento, como o apresentador Dudu Camargo e claro que as modelos não fizeram feio.

Para a representante das sergipanas, Elga Shitara que levou a faixa de Musa Simpatia, escolhida pelas outras modelos, o look foi importante para ser bem avaliada. "No início fiquei um pouco insegura por que meu vestido era pesado, mas ter segurança no olhar faz toda a diferença", disse a bordo de um vestido transparente abusando dos tons vermelhos.

Mas a noite brilhou mesmo foi para Vanessa Perez, Musa do Mato Grosso do Sul que convenceu os jurados e o os internautas de que merecia levar a faixa de campeã para casa, e se consagrou duplamente vencedora, como Musa do Brasil 2017 e Musa do Brasil da Internet. "Fiquei muito surpresa com o resultado, ás vezes sou negativa e esperava pouco por isso, ainda não caiu a ficha. Está sendo um sonho", revelou emocionada a ex-bailarina do Faustão.

Em segundo lugar ficou May Stival, representante do Paraná que também garantiu o título de Musa Destaque, e em terceiro a bela Luanda Fraga, pelo Rio Grande do Sul que não escondeu a alegria de estar no pódio. "Estar entre as três mais lindas para mim já foi um prêmio, o nível da competição estava muito alto e adorei os elogios que recebi dos jurados".

Além dos três primeiros lugares, Musa Simpatia, Musa do Brasil da Internet, outra escolha da Musa Destaque pela organização, como o grande nome da mídia, ficou com Kell Rosan, de Rondônia, única negra do concurso.