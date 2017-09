Ex-apresentadora da Globo anuncia pré-candidatura à presidência

Conhecida por ter apresentado diversos programas jornalísticos na Globo ao longo das décadas de 1980 e 1990, entre eles o Jornal Nacional e o Fantástico, a jornalista Valéria Monteiro publicou um vídeo em que garante que é pré-candidata à presidência do Brasil em 2018.

O vídeo foi postado em seu canal no YouTube, que contava com apenas 1,6 mil visualizações totais até então, e traz a apresentadora à frente de uma bandeira do Brasil, em tom sério, afirmando que dará sua "cara a tapa" para uma campanha com "temas importantes" e um "debate honesto", sem, porém, dar mais detalhes sobre quais seriam estes.

"Por enquanto não farei proposições de campanha, pois ainda não estamos em campanha e isto poderia até incorrer em multas e penalidades", explicou posteriormente em seu Facebook, mostrando-se contente com a repercussão do vídeo.

"Se você, como eu, se sente abandonado por aqueles que deveriam nos proteger e representar, vem fazer ativismo político comigo. Sou pré-candidata à presidência. É, da República. É sério.", afirma.

Valéria ressalta que ainda não tem partido, e que isso será justamente seu "primeiro grande desafio": "conseguir um partido corajoso suficiente para nos oferecer uma plataforma independente, já que a lei não permite candidaturas independentes e nem criação de novos partidos".

Veja Também

Comentários