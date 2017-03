Everaldo Marques e Rômulo Mendonça serão dubladores de 'Carros 3'

Everaldo Marques e Rômulo Mendonça, narradores da ESPN, serão dubladores na animação Carros 3, da Disney Pixar. A novidade foi anunciada pelo próprio Everaldo durante o Bate Bola Bom Dia nesta sexta-feira, 3.

Marques é conhecido por ser narrador de jogos da NFL, a liga norte-americana de futebol americano, e da NBA, de basquete. Já Rômulo Mendonça ganhou fama na Olimpíada do Rio de Janeiro com seus bordões.

O narrador do futebol americano disse que sabe as falas do primeiro filme de Carros, o primeiro filme da franquia, de cor, porque seu filho gosta muito do filme e do personagem Relampago McQueen. Há dois anos, em seu Instagram, ele brincou "ainda vou narrar uma corrida dele".

Na animação, Everaldo e Rômulo dublarão dois comentaristas, Everauto Motriz e 1954 Announcer, respectivamente. O filme estreia no Brasil no dia 13 de junho.

