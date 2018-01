Eventos gratuitos fazem a alegria das crianças no carnaval do Rio

Recreações culturais, bailes e desfiles de blocos fazem a alegria da criançada no carnaval do Rio de Janeiro, em iniciativas gratuitas que ocorrem a partir da próxima semana. Um dos blocos infantis mais tradicionais da cidade, o Gigantes da Lira, participa no sábado (27) do programa de verão do Museu de Arte do Rio (MAR), intitulado O MAR de Música especial MAR que Calor. O MAR fica na Praça Mauá, zona portuária da cidade.

No período das 15h às 20h, crianças e adultos participarão de um grande baile circense, que ocorrerá nos pilotis do museu. Enquanto a Banda Gigantes, de batuques e metais, comandada pelo maestro Edimar Lima, tocará marchinhas, malabaristas e bailarinas farão a alegria das crianças com espetáculos aéreos. Haverá também palhaços, bonecos de pernas de pau e o Bobo da Corte Gigante, com 3 metros de altura, que é o símbolo do bloco, entre outras atrações.

Ainda no dia 27, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul, a festa está garantida com o bloco Spantinha, que desfila a partir das 9h, precedendo o bloco dos mais velhos, Spanta Neném, com concentração a partir das 12h no Corte do Cantagalo, em outro ponto da Lagoa.

No dia 3 de fevereiro, às 10h, o desfile é do bloco Sá Pereira Infantil, em Botafogo. No mesmo dia, às 9h, o Mini Bloco se apresenta na Praça Xavier de Brito, na Tijuca, zona norte. No dia 4 será a vez do Gigantes da Lira se apresentar em Laranjeiras.

Casa de Rui

Também no dia 4 as crianças têm data e local marcados para brincar antecipadamente o carnaval e aprender um pouco de história. Com início a partir das 14h, elas poderão passar “Um domingo na Casa de Rui Barbosa”, onde morou o famoso jurista brasileiro, em Botafogo, zona sul da cidade.

A programação ocorrerá no Museu Casa de Rui Barbosa e no jardim. Embaladas por marchinhas de carnaval, as crianças terão a oportunidade de confeccionar as próprias máscaras que vão usar durante o dia. Além disso, os pequenos farão uma visita dramatizada ao museu em duas sessões, que ocorrerão às 15h30 e às 16h30, para as quais serão distribuídas 30 senhas.

A visita será conduzida por atores que interpretarão os filhos de Rui Barbosa, Baby e João. Eles explicarão às crianças que durante a época em que Rui Barbosa viveu, entre 1849 e 1923, o divertimento para o carnaval era as pessoas se manterem no anonimato durante a folia, usando máscaras e disfarces. A procura pelas máscaras da família de Rui Barbosa dará às crianças a oportunidade de conhecer cada cômodo da casa onde ele viveu.

No Parque Madureira, no bairro do mesmo nome, na zona norte do Rio, o dia 4 de fevereiro será marcado pela segunda edição da Corrida Pira Run, seguida da apresentação de minidesfile de bloquinhos carnavalescos e de brincadeiras com equipe de recreação, incluindo piscina de bolas infláveis parede de escalada, tobogã com arco grande, arco e flecha, corrida maluca e cama elástica.

Mais blocos

Os festejos carnavalescos continuam no dia 8, com desfile do bloco infantil Cobra Sarada, às 18h, no Parque Guinle, Laranjeiras. Já no domingo de carnaval (11) desfila o bloco Fanfinha, na Praça Chaim Weizmann, em Botafogo, às 10h; e a Banda do Lidinho, às 14h, na Praça do Lido, em Copacabana. Haverá ainda, no dia 11, o Bloco dos Palhacinhos, que desfila na Estrada do Quitungo, em Brás de Pina, zona norte, às 14h. O bloco promove cultura e inclusão social dos moradores do Quitungo, com objetivo de estimular e socializar crianças e jovens para despertar o conhecimento na educação, cultura e assistência social.

No dia 12, no Largo do Machado, no Catete, as crianças começarão a se concentrar às 9h para o desfile do bloco Largo do Machadinho, Mas não Largo do Suquinho. Fechando a programação infantojuvenil do carnaval 2018, a Banda de Ipanema promove baile infantil na Praça General Osório, em Ipanema, zona sul, a partir das 16h.

No dia 13, haverá o desfile das escolas de samba mirins, na Marquês de Sapucaí, região central do Rio. A partir das 18h, desfilam, pela ordem, no Sambódromo, as escolas Tijuquinha do Borel, Golfinhos do Rio de Janeiro, Inocentes da Caprichosos, Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy, Miúda do Cabuçu, Nova Geração do Estácio, Pimpolhos da Grande Rio, Filhos da Águia, Império do Futuro, Aprendizes do Salgueiro, Estrelinha da Mocidade, Corações Unidos do Ciep, Herdeiros da Vila, Petizes da Penha, Infantes do Lins e, encerrando as atrações, a escola Mangueira do Amanhã.