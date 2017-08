Museu de Arte Contemporânea recebe evento que mistura moda e arte

O Mover Fashion contará com desfiles, palestras, bate-papo com convidados e ainda homenagens a grandes ícones da cultura sul-mato-grossense / Divulgação

Moda e arte unidas em um evento inédito em Mato Grosso do Sul. É a Mover Fashion,

que acontece entre os dias 21 e 24 de setembro no MARCO (Museu de Arte Contemporânea), misturando tendências e novidades do mundo fashion ao cenário de arte e cultura inspiradoras de um dos museus mais conceituais do Estado.

Vários eventos de moda já ocorreram no Estado, em geral em shoppings ou centros comerciais, mas é a primeira vez que uma ação como esta acontece em um museu. Em países da Europa a prática é comum. Em 2016, a marca Dior encantou com um de seus maiores desfiles já realizados no museu do Louvre, na França. Em março deste ano, a mais famosa marca de bolsas do mundo, a Louis Vuitton utilizou o mesmo cenário para o lançamento de sua coleção Outono/ Inverno.

Já no Brasil, o Museu Histórico de Londrina, no Paraná, Museu de Arte Contemporânea, da USP (Universidade de São Paulo) e Museu Nacional, no Distrito Federal, foram alguns dos cenários escolhidos para a miscigenia entre expressões culturais.

"Escolhemos o MARCO exatamente por acreditar na moda como cultura, como identidade e como parte de um contexto maior que é o lifestyle das pessoas.Design, arquitetura, arte, moda, são universos interdependentes que movem e inspiram ideias. Esses elementos juntos aguçam a vontade do novo nas pessoas e a Mover Fashion se encaixa nessa vontade", destaca a produtora executiva, Melissa Tamaciro, uma das organizadoras do evento.

O Mover Fashion contará com desfiles, palestras, bate-papo com convidados e ainda homenagens a grandes ícones da cultura sul-mato-grossense. Além de mostrar tendências, o evento desenvolve negócios e mostra a importância do fomento da economia criativa para uma região.

"Mato Grosso do Sul ainda não é representativo como indústria da moda, mas é altamente promissor como indústria criativa. Talentos nossos que ganharam destaque internacional como o estilista Lucas

Nascimento - que hoje atua em Londres - representam um importante lembrete de que temos um DNA especial. Exaltar isso em um evento é pontuar o nosso território como local de grandes oportunidades.

Aliás, temos talentos e também temos um mercado consumidor agressivo e antenado. Aproximar marcas de desejo a esses consumidores especiais é uma maneira de se firmar como importante elo mercadológico e o evento Mover Fashion cumpre com esse papel", pontua Melissa.

A Mover Fashion faz parte do calendário de 40 anos do Estado e tem o apoio do Governo do Estado do MS através da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.



Serviço:

Mover Fashion

Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea – Rua Antônio Maria Coelho, nº 6.000 – Campo Grande (MS)

Data: 21 a 24 de setembro de 2017



