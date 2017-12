Evento cultural encerra projeto de valorização de MS da escola “José Mauro Messias”

SONY DSC

A cultura regional foi tema do projeto “Cores, cantos e encantos do Mato Grosso do Sul”, que teve sua culminância nesta sexta-feira (01), na escola “José Mauro Messias” – Poeta das Moreninhas. No evento, que contou com a presença da vice-prefeita Adriane Lopes, os alunos da escola mostraram através de danças típicas e muita música, um retrato da cultura variada do Estado.

Para a vice-prefeita, Adriane Lopes, a história do Estado deve ser sempre resgata junto às crianças. “O passatempo do meu filho é conhecer os pontos turísticos da capital. Já o levei em vários lugares. É importante que as crianças estudem a nossa história, nossa cultura. Isso faz nossa cidade crescer”, concluiu.

Nas apresentações de dança, destaque para o chamamé, vanera e a polca paraguaia. Os números contaram com um convidado especial: o aluno Roaldo Alexandre, vencedor do prêmio “Helena Meirelles”, organizado pela Reme, marcou presença no evento, tocando acordeon. Além disso, alunos do 5º ano cantaram a música “Chalana”, acompanhados pelo professor Cleomar Júlio de Oliveira, que tocou violão.

Também houve demonstração de laço comprido, e apresentação musical dos alunos da pré-escola, que teve como foco, os animais do Pantanal. Já nas artes plásticas, os murais traziam releituras de obras de artistas do Estado, como Humberto Espíndola.

A secretária-adjunta de Educação, Soraia Inácio de Campos, falou da importância do projeto no aprendizado dos alunos. “Temos que agradecer todas as pessoas que organizaram o evento porque a cultura do Estado é muito rica e essas ações fomentam o aprendizado dos alunos sobre sua cultura e suas raízes”, afirmou.

O projeto “Cores, cantos e encantos do Mato Grosso do Sul” teve como objetivo destacar a cultura sul-mato-grossense, bem como as riquezas do estado, tendo como base e colocando em evidência, a gastronomia, literatura, os símbolos do Estado, como o Pantanal, o tereré, o já extinto trem do Pantanal, além da fauna e flora regional, danças típicas, e artistas de diversos setores.

O trabalho buscou o envolvimento de alunos do pré ao 9º ano e da EJA – Educação de Jovens e Adultos, no sentido de ampliar seus conhecimentos, enriquecendo especialmente o aspecto cultural da vida do aluno desta comunidade. As ações desenvolvidas também tiveram a finalidade de realizar atividades no contexto interdisciplinar, de forma a contribuir com a aprendizagem do aluno no que diz respeito aos conteúdos propostos para os bimestres, envolvendo todas as disciplinas.

Iasmim Ferreira Rodrigues, 9 anos, do 3º ano conta o que mais gostou de realizar no projeto sobre a cultura sul-mato-grossensse. Dentre as opções a culinária é o que mais chama a atenção da aluna. “Eu gostei das apresentações porque a cultura aqui é muito legal. O que mais gosto é da sopa paraguaia. Gosto também da música sertaneja. No projeto apresentei os tipos comidas, como a sopa paraguaia e a chipa”, disse.

Para a aluna Maria Eduarda Marques, 8 anos, 3º ano, a natureza do Estado é o que mais atrai. Na culinária, ela menciona a chipa como prato típico, que considera a representação da cultura da culinária regional. “Gosto de Mato Grosso do Sul por que ele é bonito e tem muitos lugares turísticos. Gostei do museu José Antonio Pereira. A comida que mais gosto é a chipa. Adoro o hino do estado”, pontuou.

O diretor-adjunto da escola, Daniel Ávalos Aguero, explica a importância deste projeto para os alunos e a comunidade escolar. “Espero que nossa comunidade escolar possa ter mais conhecimento de nossa cultura que é tão rica e que às vezes nós esquecemos e deixamos no meio do caminho. Nossa cultura é muito rica e temos que divulgar para nossas crianças conhecerem nossas belezas que são riquíssimas”, finalizou.