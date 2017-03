Para formalizar apoio ao evento "Ancestralidade Mulher e Sábios Indígenas" reuniram-se na manhã desta segunda-feira (20) na Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC), Athayde Nery, titular pasta junto com o secretario adjunto, Tomaz Ramos Escrivano, com o articulador internacional dos direitos indígenas Marco Terena, com a Subsecretaria de Políticas Públicas para População Indígena, Silvana Dias de Souza Albuquerque, o diretor da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão) jornalista Bosco Martins e o procurador jurídico da instituição Danilo Magalhães e Danilo Terena e Zito Ferrari.

O evento Ancestralidade Mulher e Sábios Indígenas acontece hoje (21) às 20h e amanhã a partir das 8h no auditório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e tem como objetivo reunir dois segmentos importantes dos Povos Indígenas que são as mulheres e os Anciãos, sábios na formação educação, formação, e estratégias para a qualidade de vida de seus Povos. O evento irá contar com a presença do embaixador do Canadá no Brasil Riccardo Savone.

"O evento é inovador, os próprios indígenas é que irão compor a mesa de debates, não serão especialistas falando sobre índios", disse Marcos Terena, articular internacional dos direitos indígenas e organizador do evento que destaca ainda que nesse ano se comemora os 10 anos da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas pela ONU (Organização das Nações Indígenas).

Para Silvana Albuquerque, subsecretária de Políticas Públicas para População Indígena, destaca que o encontro que irá tratar da mulher e ancião indígena vem de encontro com a Semana dos Povos Indígenas que será realizada de 26 a 29 de abril.

O secretário Athayde Nery da SECC destacou as políticas criadas no governo atual e a importância política do evento de hoje, "não só criou a Subsecretaria de Politicas Públicas para a População Indígena, bem como esse governo dialoga permanentemente como os povos indígenas e este evento traz um olhar diferenciado", e reafirmou o apoio à Semana dos Povos Indígenas.

Serviço: Ancestralidade Mulher e Sábios Indígenas acontece hoje e vai até amanhã. A abertura do evento será hoje (20/03) às 20h. Amanhã os debates continuam a partir das 8h. O evento será realizado no auditório do Tribunal de Justiça de MS.

Programação:

20/03 – Segunda Feira

20h00 – Solenidade de Abertura

Orquestra Indígena de Campo Grande

Canto da Mulher Indígena – Miguelina da Silva

Pronunciamentos

Sr. Marcos Terena

Ricardo Savone – Embaixador do Canadá

Governador Reinaldo Azambuja

Divoncir Schreiner Maran – Presidente do Tribunal de Justiça

Encerramento: Coquetel Intercultural Indígena

21/03 – Terça – Feira

8h00- Celebração Espiritual e Cultural – Catalino Kaiowá

8h15/9h15 – 1º Plenária: Mesa sobre os Direitos Humanos da Mulher

Palestrante: Conselho Nacional das Mulheres Indígenas

Testemunho: Vanessa Xerente e Linda Terena

Coordenação: Aristela Bakari

9h30/10h30 – 2ª Plenária : Mesa sobre o Modelo de Vida dos Anciãos e seus Conhecimentos

Palestrante: Secretaria dos Direitos Humanos

Testemunho: Ancelmo Clementino e Edna de Souza

Coordenação: Lisio Lili

10h30/10h50 – Café

11h00/12h30 – 3ª Plenária: Mulheres e Anciãos em Diálogos – A construção de um novo Processo

Palestrante: Coordenação da Mulher Indígena do ITC

Testemunho: Aguida Roberto, Turu e Dionísio Antonio

Coordenação: Janete Lili Azambuja

13h00/14h00 – Almoço

14h30/16h00 – Apresentação do Relatório Final – Elisangela Candelaria da Silva e Danielly Coletti

17h00 – Recomendações e Propostas – Marcos Terena

