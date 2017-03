Evaristo Costa faz teste na internet e descobre que se parece com... ele mesmo

O apresentador do Jornal Hoje, Evaristo Costa, fez um 'teste' na internet para descobrir com 'qual personalidade se parecia'. Basicamente, o aplicativo 'pega' uma foto do usuário e compara com a de algum famoso. Quando o jornalista colocou a sua foto, porém, descobriu que se parece com... ele mesmo, Evaristo Costa.

Um usuário brincou dizendo que via semelhança entre Evaristo e "o cara que apresenta o Jornal Hoje", o jornalista respondeu: "Sempre me falaram isso, mas nunca acreditei".

"Deu algo errado. Refazendo", brincou com seus seguidores ao publicar o resultado. Na sequência, refez o teste e publicou o novo resultado: o youtuber Whindersson Nunes.

