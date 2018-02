Evaristo Costa brinca com campanha da Globo

Quem assiste à TV Globo com certa frequência já deve conhecer a campanha 'Que Brasil você quer para o futuro?', na qual telespectadores devem enviar vídeos relatando seus desejos para a melhoria do País. Entretanto, as instruções para o vídeo são tão frequentes na programação da emissora que virou piada nas redes sociais.

Os apresentadores, jornalistas e artistas da emissora pedem para os telespectadores gravarem os vídeos "deitados, na horizontal", e até Evaristo Costa, ex-âncora do Jornal Hoje, fez uma brincadeira com a instrução.

"Já entendi, gravar com o celular deitado", escreveu ele em seu Stories, e depois publicou um vídeo em que ele aparece deitado na cama. "Estou deitado", ironizou Evaristo, que está morando em Londres com a família.

Fora do jornalismo?

Neste sábado, 3, Evaristo respondeu a um comentário de um fã no qual descarta voltar a ser repórter televisivo. "Vira correspondente em Londres, Evaristo. Você é um grande profissional", comentou o fã.

"Não tenho intenção de seguir na rotina e escalas massacrantes de repórter de TV", respondeu Evaristo.