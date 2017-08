Evaristo Costa anuncia que vai doar 100 gravatas para caridade

Após fazer uma prévia na semana passada, o jornalista Evaristo Costa postou nesta terça-feira, 15, o seu primeiro vídeo no Twitter. Ele anunciou uma campanha de doação de gravatas para o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC).

"Olá. Estava aqui em casa com um monte de gravatas e não sei o que fazer com elas. Foram muitos anos usando gravatas", diz Evaristo no começo do vídeo. Segurando um punhado delas, ele ainda tentou fazer as contas de quantas usou nos últimos 20 anos de profissão, sem repetir nenhuma pelos últimos cinco anos.

O antigo âncora do Jornal Hoje, da TV Globo, resolveu doar 100 dessas gravatas (algumas autografadas) para a ONG de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e deixou o telefone no vídeo para quem quiser saber mais. Ao final, ele fez mistério para o próximo vídeo e disse que vai distribuir algumas delas para os seus seguidores na rede social.

