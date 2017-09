'Eu sabia que precisava usar algo especial', diz Millie sobre look no Emmy

Com apenas 13 anos de idade, Millie Bobby Brown é uma das atrizes mais estilosas do momento. A intérprete de Eleven, do seriado Stranger Things, chama atenção por seus looks extremamente descolados, mas sempre prezando o bem-estar. "Eu gosto de me vestir como a minha idade, então eu gosto de peças sofisticadas, mas não muito sérias", ela dividiu em entrevista à 'Teen Vogue'. "Conforto também é chave para mim. Nada pode me impedir de dançar".

Para a noite do Emmy Awards, o look escolhido por Millie foi um modelo da Calvin Klein feito sob medida para ela. "Quando fiquei sabendo que fui nomeada, eu sabia que precisava usar algo especial", ela diz à publicação adolescente. "Eu conversei com o time da Calvin Klein sobre o que eu estava esperando e, desde que me mandaram o rascunho, eu já sabia que seria perfeito." O vestido era composto por duas partes: o top tomara-que-caia liso e uma volumosa saia de tule, de tamanho mídi. Para unir ambos, uma bandana foi usada na cintura da atriz. "Eu amo a bandana porque deixa o visual final muito cool e alinhado com o que Raf vem mostrando na Calvin Klein", ela finaliza.

Veja Também

Comentários