'Eu mesma contei ao meu filho sobre o ensaio nu', diz Adriane Galisteu

A atriz Adriane Galisteu afirmou que não tem nenhum tipo de segredo com seu filho, Vittorio, de 8 anos de idade, e que já chegou a falar com ele até mesmo sobre os ensaios sensuais que fez no passado.

"Eu mesma contei para o meu filho sobre o ensaio nu. Vittorio sabe das revistas, só que ainda não viu. Imagina lá na frente ele saber por outras pessoas e perguntar por que eu não contei?", disse em entrevista ao Gshow nesta sexta-feira, 14

Adriane ainda afirmou ter "o maior carinho por esses trabalhos", e ressaltou que um deles foi feito apenas seis meses após ter dado à luz: "Foi especial porque estava plena como mãe e mulher."

"Se é com ou sem roupa, não importa. É um trabalho e eu não tenho problema com isso", complementou.