Estudantes da Rede Estadual de Ensino exibem seus talentos em Mostra Cultural

Campo Grande (MS) – Durante dois dias, Campo Grande foi palco de exposição de pinturas em tela e apresentações de música, dança, teatro, cinema, capoeira e circo dos estudantes de mais de 100 escolas da Rede Estadual de Ensino, durante a Mostra Cultural das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul e MS in Concert, realizados pela Secretaria de Estado de Educação (SED), nos dias 19 e 20 de outubro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Nesta edição, toda a temática foi relacionada à celebração dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, ressaltando os elementos culturais e artísticos que caracterizam o Estado em suas diferentes regiões, como os costumes, as tradições, os povos e as contribuições culturais. “Este é um momento ímpar, de muita alegria para os estudantes, que podem mostrar o que estão fazendo para valorizar a nossa cultura”, afirmou a secretária da SED, Maria Cecilia Amendola da Motta.

Abrindo a Mostra, o grupo de teatro da EE Joaquim Murtinho se inspirou nas palavras de Manoel de Barros para uma apresentação que destacou os desafios e pressões do cotidiano. Para a integrante do grupo, Maria Eduarda, o momento foi de emoção. “Estava todo mundo muito nervoso e ansioso, mas quando a gente subiu ao palco se entregou, e foi maravilhoso”, explicou a estudante do 3º ano do ensino médio, que a partir do ano que vem, terá que conciliar a paixão pelo teatro com a universidade. Maria Eduarda pretende cursar Física.

Jonilson Silva da Cruz é professor na EE Dom Bosco, de Corumbá, e, duas vezes por semana, no contraturno das aulas, orienta 16 estudantes no projeto de dança da escola. “Trabalhamos muito com a tradição folclórica, com a regionalidade. Desenvolvemos um trabalho de pesquisa antes de montar a coreografia. E poder se apresentar é muito importante para eles, porque enriquece e ajuda a ver como os colegas estão trabalhando”, explicou o professor, que da plateia não conseguia conter a alegria e o orgulho de seus estudantes dançarinos.

Como parte da programação da Mostra, o Festival de Música das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – MS in Concert 40 Anos, que recebeu, nas duas noites do evento, orquestras e conjuntos compostos por estudantes da Rede Estadual, a maioria integrante do Programa “Arte e Cultura na Escola”, desenvolvido no contraturno escolar com atividades artísticas variadas.

Este ano, a Mostra Cultural contou com uma novidade, participações especiais que, além de enriquecer o evento, inspiraram os estudantes, que puderam ver de perto artistas consagrados do Estado. Entre os convidados, o cantor Chicão Castro, que com sua banda abriu a primeira noite de apresentações do MS in Concert. Para ele, que começou a carreira aos 15 anos de idade, o evento trouxe muitas lembranças boas. “Meu primeiro show foi no colégio onde eu estudava e comecei a tocar em outros colégios”, lembrou. Para os estudantes, o cantor deixou um recado: “nunca desistir dos nossos sonhos”.

O evento ainda contou com o espetáculo de dança “Deslimites”, do grupo Funk-se, baseado na obra do poeta Manoel de Barros; performance teatral do ator Isac Zampieri, com o poema “Águas”, de Manoel de Barros. No encerramento do MS in Concert, a trajetória da Música de MS 40 Anos com Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Ju Souc e Renan Nonato.

A abertura da Mostra, organizada pelo Núcleo de Arte e Cultura da SED, foi prestigiada pelo secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery; e pelo presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda, parceiros do evento.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Juarez Jr