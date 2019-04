Estudantes alemães criam algoritmo para prever mortes em 'Game of Thrones'

Estudantes de ciências da computação da Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, desenvolveram um programa que vasculha a internet em busca de dados sobre Game of Thrones e, com um algoritmo, prevê quais personagens são mais propensos a morrer ou sobreviver ao final desta oitava e última temporada.

O supervisor do projeto, Guy Yachdav, disse que as taxas de sobrevivência são previstas com base em análises de longevidade semelhantes a de estudos científicos usadas para examinar os efeitos de tratamentos médicos.

Yachdav afirmou que, embora a análise "dependa de dados extraídos do mundo da fantasia, as mesmas técnicas de inteligência artificial são usadas exatamente como no mundo real".

Os resultados foram apresentados em um site. Segundo a previsão do programa, Daenerys Targaryen tem a maior chance de sobrevivência, com 99%, e Bronn é o mais propenso a morrer.

O programa também faz análises de morte e sobrevivência de acordo com a casa dos personagens, por exemplo. Há ainda comparações entre os dados da série e dos livros de George R. R. Martin.