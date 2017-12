Estudante usa fantasia de árvore de Natal dentro de campus após perder desafio

Kelsey Hall, uma estudante de Química na universidade do Alabama, nos Estados Unidos, fez post no Twitter no último sábado, 2, usando uma fantasia de árvore de Natal e desafiou seus quase 300 seguidores a conseguirem mil retuítes na foto. Se eles conseguissem, ela teria que vestir a fantasia no campus pelo restante do semestre.

Dito e feito. O tuíte passou rapidamente dos 10 mil compartilhamentos e Kelsey agora virou atração entre os estudantes no campus por ficar andando com a fantasia. "Minha mãe comprou a fantasia porque eu adoro Natal e ela achou que seria engraçado", disse a estudante para a revista People. "Eu tirei a foto e postei pra fazer uma graça, mas nunca achei que chegaria ao número de retuítes necessários para cumprir a promessa pelo restante do semestre", continuou.

Ela só tem uma semana restante de aulas, então a promessa não vai durar muito. Kelsey contou para a revista que a reação das pessoas à fantasia está sendo majoritariamente boa, apesar de algumas pessoas a olharem estranho. "Como eu sei que todo mundo está em época de provas, pelo menos a minha fantasia vai trazer um pouco de felicidade para meus colegas nesse período estressante", finalizou.