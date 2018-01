Estudante recebe premiação de concurso que escolheu o mascote do Carnaval 2018

A estudante do curso de Artes Visuais, Yasmim Coradelo Barbosa , 23 anos, concorreu com outros 21 participantes e levou o prêmio em dinheiro de R$ 3 mil, entregue pelo prefeito Marquinhos Trad - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Sectur, entregou nesta terça-feira (30), durante o lançamento da programação oficial do Carnaval 2018, a premiação da vencedora do concurso que escolheu, por meio de processo democrático, o Desenho do Mascote para o Carnaval de Campo Grande/2018 – com o tema “Carnaval Capital 40 Anos”.

A estudante do curso de Artes Visuais, Yasmim Coradelo Barbosa , 23 anos, concorreu com outros 21 participantes e levou o prêmio em dinheiro de R$ 3 mil, entregue pelo prefeito Marquinhos Trad. Sua inspiração foi a Arara Canindé, que ganhou até cuia e bomba de tereré. De acordo com o edital, para a escolha do desenho foi levada em consideração a harmonia e a identidade da cidade.

O desenho do Mascote será utilizado na decoração do Carnaval 2018 em Campo Grande, para uso em peças decorativas a serem instaladas nas ruas, pórticos, palcos, arquibancadas, palanque de jurados, praças, canteiros centrais, avenidas, viadutos, passarelas e em logradouros públicos, visando decorar a cidade.

A grande vencedora, que reside no Bairro Pioneiros, conta que o concurso foi a oportunidade que ela encontrou para mostrar o seu talento, o desenho, para Campo Grande, cidade onde reside há dois anos. “Eu vim do Rio de Janeiro morar e estudar aqui. Quando fiquei sabendo do concurso, já me inscrevi, primeiro porque amo desenhar e, depois, porque seria a oportunidade de mostrar meu talento. As cores da bandeira fizeram a harmonia perfeita com a arara, que é um dos símbolos da cidade”, declarou.

O Edital nº 37/2017, que define as regras do concurso, está publicado no Diogrande, edição nº 5.091. A escolha do projeto foi realizada pela Comissão de Seleção, utilizando os seguintes critérios para avaliação e seleção técnica: Criatividade – O projeto que representar o tema proposto – “Carnaval Capital 40 Anos” com formas, cores e características da cidade de maneira diferenciada (pontuação de 01 a 10); Originalidade – O projeto que representar o tema proposto “Carnaval Capital 40 Anos”, de forma singular, com características únicas (pontuação de 01 a 10). E, ainda, maior identificação com o tema proposto “Carnaval Capital 40 anos” – (pontuação de 01 a 10).