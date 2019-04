Estrela do sul recebe com festa a abertura da 1ª Copa Campo Grande de Fubebol Amador

IMG_8170

Que comecem os jogos! Em clima de festa, descontração e muita torcida, a comunidade do Estrela do Sul recebeu a abertura da primeira edição da Copa Campo Grande de Futebol Amador com as equipes da Região Segredo, no campo de futebol da praça do bairro.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância do incentivo ao futebol amador que além de levar lazer, movimenta a economia dos bairros e fez a abertura oficial da Copa. “Sem mais, apenas declaro aberta a primeira Copa de Futebol Amador e vamos ao jogo”. Logo em seguida foram iniciadas as partidas. Às 15h jogaram Audax Nova Lima F.C contra Esporte Clube Goiás e às 16h disputaram as equipes Entre Amigos F. C. e Montagna F. C.

Serão 120 partidas, a 1º fase iniciando no dia 27 de abril até o dia 03 de agosto com 94 partidas, a 2ª fase inicia dia 10 de agosto e segue até dia 17 com 16 partidas, quando começa a fase feminina que terá 10 partidas.

Conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a Copa movimentará atletas e torcedores. “Um campeonato oficial de futebol amador era a competição que faltava em Campo Grande. “Estamos na expectativa da participação da comunidade nas torcidas. Serão 110 equipes masculinas e femininas com mais de 3000 mil jogadores, e R$ 25 mil reais em prêmios”, enfatizou.

Estiveram presentes no evento os deputados estaduais Lídio Lopes e João Henrique Catan, o diretor-presidente da Fundação de Esporte de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Sílvio lobo, o secretário especial chefe de gabinete do Governo do Estado, Carlos Alberto Assis, o secretário municipal de segurança e defesa social, Valério Azambuja e o subsecretário de defesa dos direitos humanos, Ademar Vieira Júnior.

Feira Artes & Sabores

Enquanto a bola rolava no gramado, a Associação de Moradores do Bairro Estrela do Sul promoveu na mesma praça ao lado do campo de futebol, a primeira exposição da Feira Artes & Sabores, onde um grupo de 18 pessoas do bairro se organizou para comercializar comidas, artesanatos e trabalhos manuais, em sua maioria, produzidos nas incubadoras do município.

De acordo com a representante da Associação, Françoise Almeida, a intenção é ampliar este trabalho para criação de uma cooperativa e melhorar a geração de renda dessas pessoas.

Programação

27/04 – 15h Audax Nova Lima F.C x Esporte Clube Goiás

27/04 – 16h Entre Amigos F.C x Montagna F.C

28/04 – 8h Canarinho F.C x Associação dos Moradores do Santa Emilia

28/04 – 9h Atlético Nasser x Amigos Futebol Clube

04/05 – 14h Eldorado F.C x Kater Som

04/05 – 15h Sindicato da Polícia Civil de MS x Tenores F.C

05/05 – 8h Novo Horizonte/Casarão V. Nasser x E-Clima Ar Condicionados

05/05 – 9h Muller Esporte Clube x Fortuna Futebol Clube

Serviço – Programação completa no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/copa-campo-grande-de-futebol-amador/