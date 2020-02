Estreias da semana para a cidade de São Paulo

PRÉ-ESTREIAS

Dilili em Paris - Dir. Michel Ocelot. Com Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratsito. Com a ajuda de um amigo, Kanak Dilili investiga uma série de sequestros misteriosos de jovens garotas, o que está assombrando a Paris da Belle Époque.

10 anos. 94 min.

ESTREIAS

Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa

Dir. Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell. Arlequina e suas amigas formam um grupo de heroínas que deve enfrentar um terrível bandido que ameaça Gotham City. 16 anos. 108 min.

Jojo Rabbit - Dir. Taika Waititi - Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson. Jojo é um menino que, na sua imaginação, trata Hitler como um amigo próximo. Um dia, ele descobre que sua mãe esconde uma jovem judia no sótão de casa. 14 anos. 108 min. (EXCELENTE)

Quem Me Ama, Me Segue - Dir. José Alcala. Com Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq. Simone e Gilbert formam um casal de aposentados que vive os dilemas da maturidade. Após o amante de Simone mudar de cidade, ela decide sair de casa.