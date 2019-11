Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Adam (Bélgica/2019, 98 min.) - Drama. Dir. Maryam Touzani. Com Lubna Azabal. A viúva Abla começa um negócio vendendo pães e doces. Quando uma jovem grávida aparece em busca de refúgio, ela se vê obrigada a repensar seu estilo de maternidade. 12 anos.

Dora e a Cidade Perdida (Dora and the Lost City of Gold, EUA-Austrália/2019, 102 min.) - Aventura. Dir. James Bobin. Com Isabela Merced. A jovem Dora embarca em uma aventura para salvar seus pais e resolver o mistério de uma antiga civilização. 10 anos.

Estaremos Sempre Juntos (Nous Finirons Ensemble, França/2019, 135 min.) - Comédia. Dir. Guillaume Canet. Com François Cluzet. Preocupado com os rumos da vida, Max decide tirar uma folga. Mas seus planos são interrompidos com a chegada de amigos que planejavam uma festa surpresa para ele. 12 anos.

Sefarad (Portugal/2019, 91 min.) - Drama. Dir. Luis Ismael. Com Rodrigo Santos. Em 1496, o rei D. Manuel proibiu o judaísmo no país. Quatro séculos depois, comerciantes judeus fundam a Comunidade Judaica do Porto. 10 anos.

A Vida Invisível (Brasil/2019, 129 min.) - Drama. Dir. Karim Aïnouz. Com Carol Duarte, Julia Stockler. Eurídice e Guida vivem juntas. Quando Guida foge de casa, Eurídice se esforça para se tornar uma musicista enquanto lida com o pai conservador e um casamento sem amor. 16 anos.

ESTREIAS

Bate Coração (Brasil/2019, 94 min.) - Drama. Dir. Glauber Filho. Com Aramis Trindade. Sandro é um homem conquistador e preconceituoso. Quando sofre um ataque cardíaco, precisa de um coração novo e recebe o transplante da travesti Isadora, morta em um acidente. 12 anos.

Cadê Você, Bernadette? (Whered You Go, Bernadette?, EUA/2019, 110 min.) - Drama. Dir. Richard Linklater. Com Cate Blanchett. Uma arquiteta some sem deixar pistas. Sua filha, então, tenta descobrir o paradeiro de sua mãe. 14 anos.

Cine São Paulo (Brasil/2019, 78 min.) - Documentário. Dir. Ricardo Martensen, Felipe Tomazelli. Quando seu pai comprou um cinema, a vida de Francisco passou a ser dedicada ao local. Quando o edifício precisa ser restaurado, Francisco encara a tarefa de fazer o velho cinema voltar a funcionar. Livre.

Doutor Sono (Doctor Sleep, EUA/2019, 151 min.) - Terror. Dir. Mike Flanagan. Com Ewan McGregor. Na infância, Danny Torrance sobreviveu a uma tentativa de homicídio por parte do pai. Agora um adulto traumatizado, ele se muda para uma pequena cidade e consegue emprego no hospício local. 16 anos.

Link Perdido (Missing Link, EUA-Canadá/2019, 93 min.) - Animação. Dir. Chris Butler. Sir Lionel Frost, investigador de mitos, não é levado a sério pelos colegas. Sua última chance para ganhar respeito é provar a existência de um ancestral primitivo do homem. 10 anos.

Meu Amigo Fela (Brasil/2019, 94 min.) - Documentário. Dir. Joel Zito Araujo. A história do músico nigeriano Fela Kuti a partir de conversas com seu amigo e biógrafo oficial, Carlos Moore. 14 anos.

Parasita (Parasite, Coreia do Sul/2019, 132 min.) - Suspense. Dir. Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song. Uma família vive desempregada em um porão. Quando o filho mais velho começa a dar aulas particulares à garota de uma família rica, todos eles enxergam uma oportunidade única para ganhar mais dinheiro. 16 anos.

O Relatório (The Report, EUA/2019, 119 min.) - Drama. Dir. Scott Z. Burns. Com Adam Driver. Em 2007, o agente Daniel J. Jones inicia uma investigação interna da CIA, acusada de usar métodos de tortura após os atentados terroristas de 11 de setembro. 16 anos.

Retablo (Alemanha/2019, 101 min.) - Drama. Dir. Álvaro Delgado-Aparicio. Com Junior Béjar Roca. Segundo é um menino que admira o trabalho do pai, construtor de retábulos. Mas, quando um segredo vem à tona, enfrenta a realidade de uma sociedade conservadora. 16 anos.

Ventos da Liberdade (Balloon, Alemanha/2018, 125 min.) - Suspense. Dir. Michael Bully Herbig. Com Friedrich Mücke. Em 1979, uma família tenta fugir da Alemanha Oriental montando um balão caseiro. 12 anos.