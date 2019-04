Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Amanda (França/2019, 107 min.) - Drama. Dir. Mikhaël Hers. Com Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin. O ritmo descontraído da vida de um homem de 20 anos muda quando sua irmã é brutalmente morta em um ataque e ele fica responsável pela sobrinha. 14 anos.

Atentado ao Hotel Taj Mahal (Hotel Mumbai, Austrália-Índia-EUA/2019, 125 min.) - Drama. Dir. Anthony Maras. Com Dev Patel. A história dos atentados cometidos pela organização terrorista Lashkar-e-Taiba, em 2008, com 12 ataques pela Índia. 16 anos.

A Menina e o Leão (Mia et le Lion Blanc, França-Alemanha-África Do Sul/2019, 100 min.) - Família. Dir. Gilles de Maistre. Com Daniah De Villiers, Mélanie Laurent. Mia é uma jovem de 14 anos que, desde pequena, tem uma profunda amizade com Charlie, leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender Charlie para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção senão fugir com o leão. 12 anos.

Varda Por Agnès (Varda par Agnès, França/2019, 115 min.) - Documentário. Dir. Agnès Varda. De mãe da Nouvelle Vague a ícone feminista, a diretora francesa Agnès Varda expõe seus processos de criação e revela sua experiência com o fazer cinematográfico. Livre.

ESTREIAS

O Ano de 1985 (1985, EUA/2018, 85 min.) - Drama. Dir. Yen Tan. Com Cory Michael Smith, Michael Chiklis, Virginia Madsen. Adrian vai passar o Natal com a família durante a primeira onda de crise da Aids. Sobrecarregado após uma tragédia em Nova York, ele se reconecta com o irmão e seu amigo de infância. 14 anos.

La Cama (Argentina-Alemanha-Brasil-Holanda/2017, 95 min.) - Drama. Dir. Mónica Lairana. Com Alejo Mango, Sandra Sandrini. Jorge e Mabel são um casal na terceira idade. Prestes a se separar, precisam dividir os objetos e móveis da casa em que vivem e lidar com as dores e mágoas desta mudança. 18 anos.

Organismo (Brasil/2017, 93 min.) - Drama. Dir. Jeorge Pereira. Com Guilherme Magnata. Um homem tenta lidar com a condição de cadeirante, mas entra em crise após o falecimento de sua mãe. 16 anos.

Sobibor (Rússia-Alemanha-Lituânia-Polônia/2018, 110 min.) - Guerra. Dir. Konstantin Khabenskiy, Michael Edelstein. Com Konstantin Khabenskiy. Após organizar a fuga em massa de um campo de extermínio, Alexander Pechersky lidera o grupo de fugitivos. 16 anos.

O Último Lance (Tuntematon Mestari, Finlândia/2019, 95) - Drama. Dir. Klaus Härö. Com Heikki Nousiainen. Quando o suposto ícone de um pintor russo acaba nas mãos de Olavi, negociante de arte, ele recebe a ajuda do neto para recuperar suas finanças e se reaproximar da filha. Livre.

Vingadores: Ultimato (Avengers: Endgame, EUA/2019, 182 min.) - Ação. Dir. Anthony Russo, Joe Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo. Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. 14 anos.