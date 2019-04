Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Amor Até às Cinzas (Jiang Hu Er Nü, China/2018, 137 min) - Drama. Dir. Jia Zhangke. Com Zhao Tao. Uma jovem dançarina se apaixona por Bin, mafioso local. Durante uma briga entre gangues rivais, ela dispara uma arma para proteger o namorado e é presa por cinco anos. Após sua liberação, ela procura Bin novamente. 12 anos.

O Anjo (El Ángel, Argentina/2018, 118 min) - Drama. Dir. Luiz Ortega. Com Lorenzo Ferro, Chino Darín. Inspirado na história real de Carlos Alberto Puch, prisioneiro mais antigo da Argentina, encarcerado há mais de 46 anos. 16 anos.

O Mau Exemplo de Cameron Post (The Miseducation of Cameron Post, EUA/2018, 91 min.) - Drama. Dir. Desiree Akhavan. Com Chloë Grace Moretz. Flagrada pelo namorado tendo relações sexuais com a amiga, Cameron Post é enviada pela tia a um centro religioso, que promete 'curar' jovens atraídos por pessoas do mesmo sexo. 14 anos.

ESTREIAS

After (EUA/2019, 105 min.) - Romance. Dir. Jenny Gage. Com Josephine Langford. Com todos os passos de sua vida já planejados, a vida de Tessa Young, de 18 anos, desanda ao conhecer um homem rebelde com segredos sombrios. 14 anos.

Ayka (Alemanha/2018, 100 min.) - Drama. Dir. Sergey Dvortsevoy. Com Samal Yeslyamova. Ayka vive ilegalmente em Moscou e dá à luz num hospital local, mas abandona o filho por medo de ser descoberta e deportada. Logo depois, enfrenta as complicações pós-parto, a fome, a solidão, a falta de emprego e a perseguição da máfia local, a quem deve dinheiro. 14 anos.

Border (Gräns, Suécia/2018, 108 min.) - Drama. Dir. Ali Abbasi. Com Eva Melander. Após ser atingida por um raio na infância, Tina desenvolve uma espécie de sexto sentido. Quando identifica um criminoso em potencial e não consegue achar provas para justificar sua intuição, ela passa a questionar seu dom. 16 anos.

De Pernas pro Ar 3 (Brasil/2018, 109 min) - Comédia. Dir. Julia Rezende. Com Ingrid Guimarães. Conforme o sucesso da franquia Sex Delícia conquista várias partes do mundo, Alice vive sem tempo para a família e decide se aposentar, entregando o comando dos negócios à sua mãe. Mas uma nova concorrente faz com que ela mude os planos. 12 anos.

Em Trânsito (Transit, Alemanha-França/2018, 101 min) - Drama. Dir. Christian Petzold. Com Franz Rogowski. Quando Georg tenta fugir da França após a invasão nazista, ele rouba os manuscritos de um autor falecido e assume sua identidade. Preso em Marselha, conhece Marie, que está desesperada para encontrar seu marido desaparecido. 12 anos.

Horácio (Brasil/2019, 86 min) - Drama. Dir. Mathias Mangin. Com José Celso Martinez Correa. Durante um único dia, figuras marginalizadas se cruzam pela cidade. Entre elas, um contrabandista de 80 anos de idade entra em desespero ao descobrir que o capanga por quem está apaixonado não o ama. 16 anos.

Los Silencios (Colômbia/2017, 90 min) - Drama. Dir. Beatriz Seigner. Com Marleyda Soto. Amparo é mãe de dois filhos pequenos e está fugindo dos conflitos armados da Colômbia. Eles se abrigam em uma ilha, onde encontram o pai que acreditavam estar morto. 12 anos.

Meditation Park (Canadá/2019, 94 min.) - Drama. Dir. Mina Shum. Com Pei-Pei Cheng. Maria, uma mãe e dona de casa dedicada, se vê obrigada a procurar independência quando encontra roupas íntimas de outra mulher no bolso do marido. 10 anos.

Superação - O Milagre da Fé (Breakthrough, EUA/2019, 116 min.) - Drama. Dir. Roxann Dawson. Com Chrissy Metz. John Smith, de 14 anos, sofre um acidente e é considerado morto por mais de 60 minutos. Sua mãe decide unir todas as forças para pedir a Deus que seu filho sobreviva. 10 anos.

Suspíria - A Dança do Medo (Suspiria, EUA/2018, 152 min) - Terror. Dir. Luca Guadagnino. Com Dakota Johnson. Susie Bannion, jovem bailarina, vai para a uma escola em Berlim. Sob a orientação da renomada Madame Blanc, Susie faz amizade com outra dançarina, que compartilha suas suspeitas sobre o local. 16 anos.