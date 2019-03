Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Bio - Construindo uma Vida (Bio - Construindo uma Vida, Brasil/2017, 105 min.) - Drama. Dir. Carlos Gerbase. Com Maria Fernanda Cândido. Nascido em 1959 e morto em 2070, um homem tem uma patologia especial que não o permite mentir.

Família Submersa (Familia Sumergida, Argentina-Brasil/2019, 91 min.) - Drama. Dir. Maria Alché. Com Mercedes Morán. Quando Rina morre, a vida de sua irmã Marcela é completamente abalada. No velório, ela entreouve conversas incômodas sobre o passado.

Shazam! (EUA/2019, 132 min.) - Aventura. Dir. David F. Sandberg. Com Zachary Levi. Billy Batson recebe o dom de se transformar em um super-herói adulto chamado Shazam, mas ainda precisa aprender a controlar seus poderes. 12 anos.

O Tradutor (Un Traductor, Cuba-Canadá/2019, 107 min.) - Drama. Dir. Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso. Com Rodrigo Santoro. Trabalhando na Universidade de Havana, um professor é obrigado a trabalhar como tradutor para crianças vítimas do desastre nuclear de Chernobyl.

Três Faces (Se Rokh, Irã/2019, 100 min.) - Drama. Dir. Jafar Panahi. Com Behnaz Jafari. Uma atriz iraniana recebe o vídeo de uma garota implorando por ajuda para escapar de sua família conservadora e pede ajuda a seu amigo, o diretor Jafar Panahi, para descobrir se o vídeo é real. 14 anos.

Vida em Movimento (Brasil/2019, 70 min.) - Documentário. Dir. Eduardo Rajabally. Marcio Atalla embarca em uma jornada para debater a questão do sedentarismo na sociedade moderna.

ESTREIAS

António Um Dois Três (Portugal-Brasil/2019, 95 min.) - Drama. Dir. Leonardo Mouramateus. Com Mauro Soares. Em Lisboa, António foge de casa após o pai ter descoberto que ele abandonou a faculdade. Na casa de uma ex-namorada encontra refúgio e conhece Débora, com quem se envolve.

Dumbo (EUA/2019, 112 min.) - Aventura. Dir. Tim Burton. Com Colin Farrell. Uma ex-estrela de circo retorna da guerra e, com seus filhos, passa a cuidar de um elefante recém-nascido, motivo de piada por ter orelhas gigantes. 10 anos.

Gloria Bell (EUA/2019, 101 min.) - Romance. Dir. Sebastián Lelio. Com Julianne Moore. Uma mulher de 50 anos ocupa suas noites buscando amor em boates para adultos solteiros em Los Angeles, até se apaixonar por Arnold.

Happy Hour - Verdades e Consequências (Brasil-Argentina/2019, 114 min.) - Comédia. Dir. Eduardo Albergaria. Com Letícia Sabatella. Após um acidente, Horácio muda sua perspectiva de vida e decide confessar para sua esposa, Vera, que deseja ter relações com outras pessoas.

Inezita (Brasil/2019, 85 min.) - Documentário. Dir. Hélio Goldsztejn. Com Inezita Barroso. Um dos grandes expoentes da música popular brasileira, Inezita teve que romper com preconceitos que excluíam as mulheres da cena musical do País.

Minha Obra-prima (Mi Obra Maestra, Argentina /2018, 104 min.) - Comédia. Dir. Gastón Duprat. Com Guillermo Francella. Arturo, um negociante de arte sem escrúpulos, desenvolve um plano com seu amigo Renzo para se dar bem no mundo da arte. 14 anos.

A Rebelião (Captive State, EUA/2019, 109 min.) - Suspense. Dir. Rupert Wyatt. Com Vera Farmiga. Quase uma década após uma invasão alienígena no planeta, os dois lados do conflito habitam um bairro de Chicago. 14 anos.

The Cleaners (Alemanha-Brasil/2018, 95 min) - Documentário. Dir. Hans Block, Moritz Riesewieck. Filme sobre o submundo da internet e os responsáveis pelo seu conteúdo. 16 anos.

Uma Viagem Inesperada (Viaje Inesperado, Argentina/2018, 86 min) - Drama. Dir. Juan José Jusid. Com Pablo Rago. Pablo trabalha como responsável pela criação de uma nova plataforma de petróleo no Rio de Janeiro. Quando seu filho passa por problemas, ele retorna ao país natal, na Argentina. 14 anos.

Vox Lux - O Preço da Fama (Vox Lux, EUA/2019, 115 min.) - Drama. Dir. Brady Corbet. Com Natalie Portman. Em 1999, Celeste sobrevive a uma violenta tragédia. Após cantar em uma cerimônia, ela se transforma em uma popstar com a ajuda de sua irmã e um empresário. 16 anos.