Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Minha Obra-prima (Mi Obra Maestra, Argentina /2018, 104 min.) - Comédia. Dir. Gastón Duprat. Com Guillermo Francella, Luis Brandoni. Arturo é um negociante de arte sem escrúpulos e amigo há muitos anos de Renzo, pintor com poucas habilidades sociais. Dispostos a arriscar tudo, os dois desenvolvem um plano mirabolante para se dar bem no mundo da arte. 14 anos.

ESTREIAS

A Cinco Passos de Você (Five Feet Apart, EUA/2019, 116 min.) - Romance. Dir. Justin Baldoni. Com Haley Lu Richardson. Com pouco tempo de vida, um casal se apaixona, mas é obrigado a manter distância um do outro por questões de saúde. 14 anos.

Alaska (Brasil/2019, 72 min.) - Drama. Dir. Pedro Novaes. Com Bela Carrijo, Rafael Sieg. Anos após se separarem, Ana e Fernando visitam a Chapada dos Veadeiros, cenário de uma intensa história de amor.

Um Ato de Esperança (The Children Act, Reino Unido/2017, 106 min.) - Drama. Dir. Richard Eyre. Com Emma Thompson. A juíza Fiona Maye deve julgar o caso que envolve um garoto diagnosticado com leucemia. Por questões religiosas, ele se recusa a fazer a transfusão de sangue. 12 anos.

Um Banho de Vida (Le Grand Bain, França/2019, 122 min.) - Comédia. Dir. Gilles Lellouche. Com Mathieu Amalric, Guillaume Canet. Bertrand, aos 40 anos, começa a frequentar a piscina do bairro. Lá, conhece outros homens com histórias semelhantes à sua e o grupo se une para formar uma equipe de nado sincronizado masculina. 14 anos.

Chorar de Rir (Brasil/2019, 103 min.) - Comédia. Dir. Toniko Melo. Com Leandro Hassum, Monique Alfradique. Nilo Perequê é um grande nome da comédia e, quando ganha o prêmio de melhor comediante do ano, o humorista decide mudar radicalmente sua carreira e se dedicar totalmente ao drama. 12 anos.

As Cores da Serpente (Brasil-Angola/2019, 70 min.) - Documentário. Dir. Juca Badaró. Registro afetivo sobre a história do Coletivo Murais da Leba, a maior intervenção de grafite da África. Livre.

Jorginho Guinle - $ó Se Vive uma Vez (Brasil/2018, 91 min.) - Biografia. Dir. Otávio Escobar. Com Saulo Segreto, Letícia Spiller. Conhecido 'playboy' carioca, Jorginho vivia com o patrimônio de sua família e circulou entre os melhores bares e boates da cidade, consagrando-se como o primeiro 'promoter' do País. 16 anos.

Nós (Us, EUA/2019, 116 min.) - Terror. Dir. Jordan Peele. Com Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss. Adelaide e Gabe levam a família para passar um fim de semana na praia. Eles viajam com os filhos e se tornam reféns de um grupo misterioso. 16 anos.

O Retorno de Ben (Ben Is Back, EUA/2019, 112 min.) - Drama. Dir. Peter Hedges. Com Julia Roberts, Lucas Hedges. Ben Burns é um problemático jovem que volta para casa antes da noite de Natal. Sua mãe, Holly, o acolhe, mas percebe que ele ainda pode trazer perigo para seu lar. 14 anos.