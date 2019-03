Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

A Cinco Passos de Você (Five Feet Apart, EUA/2019, 116 min.) - Romance. Dir. Justin Baldoni. Com Haley Lu Richardson. Dois jovens se apaixonam enquanto realizam tratamentos para doenças graves. Com pouco tempo de vida, o casal é obrigado a manter distância um do outro por questões de saúde. 14 anos.

ESTREIAS

Um Amor Inesperado (El Amor Menos Pensado, Argentina /2018, 136 min.) - Comédia. Dir. Juan Vera. Com Ricardo Darín. Marcos e Ana decidem se divorciar, mas a vida de solteiro não é tão fácil quanto esperavam e Marcos acaba chamando Ana para sair com ele novamente. 14 anos.

Elegia de Um Crime (Brasil/2019, 92 min.) - Documentário. Dir. Cristiano Burlan. Com Cristiano Burlan. O diretor reconstrói a imagem e vida da mãe, assassinada em Uberlândia. 14 anos.

Eleições (Brasil/2019, 100 min.) - Documentário. Dir. Alice Riff. A rotina do ensino médio em uma escola é alterada por conta das eleições do grêmio estudantil, afetando as relações entre os alunos. 12 anos.

As Filhas do Fogo (Las Hijas del Fuego, Argentina /2018, 116 min.) - Drama. Dir. Albertina Carre. Com Cristina Banegas, Sofía Gala, Erica Rivas. Insatisfeitas com suas vidas, três mulheres de meia-idade se encontram por acaso, bem longe de suas casas, e começam a se relacionar. 18 anos.

Imagem e Palavra (Le Livre DImage, França/2018, 84 min.) - Experimental. Dir. Jean-Luc Godard. Godard utiliza montagens para refletir sobre aspectos do cinema. 12 anos.

Maligno (The Prodigy, EUA/2019, 92 min.) - Terror. Dir. Nicholas McCarthy. Com Taylor Schilling, Jackson Robert Scott. Preocupada com o comportamento do filho, Sarah inicia uma investigação e descobre a presença de uma força sobrenatural agindo sobre ele. 16 anos.

Mal Nosso (Brasil/2017, 92 min.) - Terror. Dir. Samuel Galli. Com Fernando Cardoso. Arthur, um exorcista, usa a internet para contratar Charles, um assassino em série, para proteger sua filha Michele de uma possessão demoníaca. 16 anos.

Minha Obra-prima (Mi Obra Maestra, Argentina /2018, 104 min.) - Comédia. Dir. Gastón Duprat. Com Guillermo Francella. Dispostos a arriscar tudo, dois amigos desenvolvem um plano mirabolante para se dar bem no mundo da arte. 14 anos.

O Parque dos Sonhos (Wonder Park, EUA-Espanha/2019, 85 min.) - Animação. A jovem June encontra na floresta um parque de diversões cheio de animais que falam. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e ela é a única capaz de deixar o lugar mágico de novo. Livre.

Pastor Cláudio (Brasil/2019, 76 min.) - Documentário. Dir. Beth Formaggini. Com Cláudio Guerra, Eduardo Passos. Um encontro entre o bispo Cláudio Guerra, responsável por assassinar os opositores à ditadura militar brasileira, e Eduardo Passos, um psicólogo e ativista dos direitos humanos. 12 anos.

Sobre Rodas (Sobre Rodas, Brasil/2018, 75 min.) - Drama. Dir. Mauro DAddio. Com Lara Boldorini, Cauã Martins. Lucas chega a uma nova escola após sofrer um acidente que o colocou em uma cadeira de rodas. Lá, se torna amigo de Laís, que sonha em conhecer o pai que a abandonou. Juntos, os dois decidem fugir de casa. Livre.

Suprema (On the Basis of Sex, EUA/2019, 121 min.) - Drama. Dir. Mimi Leder. Com Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux. A história de Ruth Bader Ginsburg, juíza da Suprema Corte nos Estados Unidos. 12 anos.

Vingança a Sangue Frio (Cold Pursuit, EUA/2019, 119 min.) - Policial. Dir. Hand Petter Moland. Com Liam Neeson. Nels descobre que o filho foi morto por um traficante de drogas e decide destruir todos os membros do cartel. 16 anos.